スリムなシューズが必要でも居心地が良い

フェラーリ308 GTS クワトロバルボーレで、アルプス山脈を登る。フランスの南東、シェンヌ・ド・ベルドンヌの荒涼とした山肌が、視界で常に存在感を放つ。見惚れるような渓谷沿いに、緩やかな勾配の道が伸びている。

【画像】運転への陶酔を誘う3.0L V8 フェラーリ308 GTS フィオラヴァンティの204とF40も 全137枚

308 GTSと、親しくなるのに丁度いい。3スポークのモモ社製ステアリングホイールを正面に据えたシートは、座面が低くない。身長が高いと、フロントガラスを見下ろすような姿勢になる。右ハンドルの場合、間隔の狭いペダルは左へずれている。



フェラーリ308 GTS クワトロバルボーレ （1982〜1985年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

ストレスなく運転するには、スリムなシューズが必要。それでも、運転席は居心地が良い。燃料噴射化されたV8エンジンは、落ち着いた咆哮を奏でる。オーナーのマーク・キーヴ氏は、2020年から所有しているそうだ。

エアコンとフロントスポイラーは、新車時から備わるオプション。走行距離は8万3600kmに伸びているが、サスペンション・ブッシュとステアリングラックがリフレッシュされ、1984年の納車時のように細部まで若々しい。

絶壁へ反響するトランペットのような音色

山脈へ続く道は程なく蛇行し始め、絶壁が路肩へ迫る。必要以上に低いギアを選び、アクセルペダルの短いストロークを活用し、自然吸気V8エンジンの音色を反響させる。5000rpmで覚醒し、7000rpm以上で更に鋭さが増す。

トランペットのような響きは、洗練されつつ刺激的。動力性能へ驚くことはないとしても、音響体験はどんなエンジンでも敵わないだろう。ドライバーを魅了する力で、肩を並べる現行モデルは殆どない。



フェラーリ308 GTS クワトロバルボーレ （1982〜1985年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

ル・フルネ・ドワザンを過ぎると、標高1040mに浮かぶシャンボン湖と出会う。エメラルドグリーンの水面は、鮮やか過ぎて違和感を覚えるほど。撮影していると、英国ナンバーのバイクが20台ほど通過していった。308 GTSとは対象的なノイズを放って。

東へ進み、スキーリゾートとして知られるラ・グラーヴへ。「フランスの最も美しい村協会」に加わる小さな町で、中世の礼拝堂や修道院などを拝める。気温は26度もあるから、雪が舞い出すのは当分先のようだ。

ドライバーが熱意を示すほど真価を顕にする

イタリアとの国境が近づき、エクラン国立公園へ。308 GTSにうってつけな、速度域の高い見通しの良いカーブが連続する。標高が上がるほど、万年雪が近づく。カメラマンは、ツール・ド・フランスでも走る、ガリビエ峠への迂回を提案した。

アスファルトの端のギリギリへ、ミシュラン・タイヤを寄せる。慎重さを保ちつつ、積極的に攻める。308 GTSは、ドライバーが熱意を示すほど真価を顕にする。



フェラーリ308 GTS クワトロバルボーレ （1982〜1985年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

ステアリングは重く、ヘアピンでは扱いにくさを拭えないが、タイトすぎないカーブならシャープに旋回。猛スピードで坂を下る命知らずのサイクリストへ驚きつつ、見通しの良い区間では操る自信が高まっていく。

クロームメッキのゲートから伸びるシフトレバーは、少し力が必要なものの、動き自体は滑らか。フェラーリの狙い通り、カチカチと鳴らしつつ素早くギアを切り替えられる。

滑らかに回る3.0L V8 自然と運転へ陶酔

イタリアへ入り、登りよりスピードを落としてトリノを目指す。途中、買ってきたサンドイッチでお昼休憩。ガソリンも満たす。D1091号線はN94号線へ合流し、高速道路のアウトストラーダと交わる。

夕方が迫っても、気温は高い。ルーフパネルを外したまま、スピードメーターの針を右側へ思い切り回す。ギア比は1000rpm当たり34km/hほど。4000rpmで巡航させても、隣に座るキーヴと普通に会話できる。



フェラーリ308 GTS クワトロバルボーレ （1982〜1985年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

3.0L V8エンジンは、滑らかに回る。自然と運転へ陶酔する。まるで無の境地で。

本来なら、この素晴らしいクラシック・フェラーリでミラノやヴェネチアまで足を伸ばしたい。しかし今回は、北西のトリノが目的地。半世紀前に308 GTSを描き出した、レオナルド・フィオラヴァンティ氏が待ってくださっている。

協力：リチャード・ドレッジ氏、フェラーリ・オーナーズ・クラブGB、マーク＆トレーシー・キエブ社

フェラーリ308 GTS クワトロバルボーレ （1982〜1985年／英国仕様）のスペック

英国価格：2万9300ポンド（新車時）／10万ポンド（約1980万円／現在）以下

生産数：3042台

全長：4230mm

全幅：1720mm

全高：1120mm

最高速度：254km/h

0-97km/h加速：6.7秒

燃費：5.3-8.9km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1286kg

パワートレイン：V型8気筒2927cc 自然吸気DOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：243ps/7000rpm

最大トルク：26.4kg-m/5000rpm

ギアボックス：5速マニュアル／後輪駆動



フェラーリ308 GTS クワトロバルボーレ （1982〜1985年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）