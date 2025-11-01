辻ちゃん長女・希空、絶対領域チラリなミニワンピ姿 クールでフェミニンなランウェイに【サツコレ2025AW】
タレント・辻希美＆杉浦太陽夫妻の長女・希空（のあ）が1日、札幌・北海きたえーる（北海道立総合体育センター）で開催された北海道最大級のファッションイベント『SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER』(略称:『サツコレ2025AW』)に登場した。
【写真】美くびれ披露！かわいすぎ撮影ショットを公開した希空
希空は、雪の結晶をモチーフにしたミニワンピース、ロングブーツにトレンドのレッグウォーマーを組み合わせたスタイルで登場。ハイウエストの切り替えとミニ丈のスカートがスタイルの良さを強調し、クールでフェミニンなランウェイを披露した。
今回の『サツコレ2025AW』のテーマは「ICE MONSTER」。これは樹木が雪と氷に包まれ、まるで巨大な怪物のような姿になる自然の造形美、“樹氷”を指す。ひとつとして同じ形のない樹氷のように、誰もが個性を認め合い、支え合い、自然と共に生きる。そんな強くしなやかな在り方を、ファッショントレンドを通じて表現する。
