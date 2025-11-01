◇MLBワールドシリーズ第6戦ドジャース3-1ブルージェイズ(日本時間1日、ロジャース・センター)

ドジャースの佐々木朗希投手がワールドシリーズ第6戦に8回からリリーフ登板。9回にノーアウト2塁3塁で降板するも、グラスノー投手が抑え無失点。試合後心境を語りました。

2点リードの8回に3番手として登板した佐々木投手は先頭打者に安打を浴びるなど、1アウト1塁2塁のピンチを招きます。それでも後続を打ち取り、得点を与えません。

しかし9回、先頭打者に死球を与え、続く打者にはセンター後方の大飛球を打たれ、フェンスにはさまるエンタイトルツーベース。ノーアウト2、3塁となったところで降板となり、グラスノー投手が無失点でピンチを脱しました。

佐々木投手は自身の投球を振り返り、「調子は結構良かった方ですけれど、ただ2ストライクからの死球はもったいないことをした」と9回先頭と対戦した場面を振り返ります。

ピンチで降板後にはグラスノー投手の好投とレフトのキケ・ヘルナンデス選手の好判断で試合終了。試合終了直後には安堵（あんど）の表情を見せました。佐々木投手は「助かったって思いました」と率直な気持ちを吐露。また「初めてのマウンドを今日経験できましたし、調子自体はよかった。明日もしっかり準備をして最後なので出し切りたいと思います」と意気込みました。