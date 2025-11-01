歌手で俳優の杉良太郎（81）が1日、都内で、11年ぶりとなる新著「生涯献身」（徳間書店）の出版記念会見を開いた。1965年（昭40）に「野郎笠」で歌手デビュー。時代劇スターとしても一時代を築き、プライベートではチャリティー、福祉などの活動で社会貢献をしてきた。その生きざまをまとめ上げている。

杉は「前に出したものは口述筆記で編集をしてもらったんですが、今回は自分で書かせてもらいました。15年前の新聞連載を元に、書きました。今回、出していただけると言うことで、人か聞いたり何かを読んだりしたのではなく、自分が体験したことを、ひと言ひと言、自分で書きました。私の人生一部を書いております」。

そして「まだ、年が若いもんですから、もう1冊くらいは出したいなと思っているんですけどね（笑い）。その時は中身が痛烈なものを出したいね。1人でも多くの方に読んでいただきたい」と意欲を見せた。

歌手、俳優としての生きざま、そして15歳から行っている福祉活動。常に人に対して「献身」し続ける源について聞かれると「そういう性格の人だったということだけで」と笑い、続けた。

「一時は母親の影響かなとも。『人には親切、人情け』と。でも、親に言われたからと、その通りに生きていくわけではない。最近は『生まれつきです』って。そういう風に生まれちゃったんです。自分でもよく分からない」

残りの人生について「これからは献身と言って生きていこうと思う。献身の先は平和ということになるのかな。平穏とか平和が、人にとってどれだけかけがえのないものか、いつまでも追い求めているものだと思う。平和の中で育った人は当たり前だと思ってるいが、平和はそう簡単なものではないんです。そういう思いも一身に背負い、自分に託してくれたと思って、やむにやまれない気持ちが吹き上がってきたので、いつも（被災地に）足を運んでいる。よく分からないけどね」と言い、笑った。

チャリティー、福祉に対する思いは「自分でモットーとしているのは、お金のある人はお金を寄付して欲しいということ。ない人は大事な時間を寄付してくれたらいいなと。お金も時間もない人は、こういった活動をしている人を理解してあげてほしい」とも口にした。

「私は炊き出しをしている時にメディアに『売名ですか』と言われたことがある。『違います』と説明している時間はないので『はい、売名です』と言っておしまい。素っ気ない返事だけど、自分の性格だからしょうがない、そんな生きざまだから。これが大きなスポンサーや国が援助をしてくれるなら楽だったけどね。一応、芸能界に入って稼げた。今は稼げないけど、昔は稼げた。だから寄付をしてきましたよ。あるんだから、普通に自然にリラックスしてやってきただけ」

福祉活動をしていることは30年ほど隠していた。「内緒でやって来ました。バレたら大変なんですよ。いいことをしているのは、大変な時代だったんです。ところが、ある自治体に寄付したら、自治体が発表しちゃった。だから、開き直って、もういいやと。そんな道のりでした」と話した。

「野郎笠」（65年）で歌手デビューしてから、芸能生活は61年目になった。福祉活動は、それより長い66年目だ。

「15歳の時から刑務所の慰問を始めました。芸能界では師匠とか教えてくれる人がいなかったけど、世の中はうまくできている。障がい者の施設とかで真実の拍手を受けたり、真実の涙を流してくれたりで、人間が持っている真実を見せてもらった。人間の拍手、涙、喜怒哀楽はいろいろある。だけど、忖度（そんたく）のない涙、拍手、笑顔は、いくらお金を積んでも教えてくれない。ましてや、お金を出しても買うことはできない。真実というものを、そこから幸いにも受け取ることができた。これは自分の役者人生の中に生かされてきた」と振り返った。

81歳になっても、若き日と変わらない二枚目ぶり、色気を誇っている。99年には美人演歌歌手伍代夏子と結婚しておしどり夫婦ぶりをみせている。

「見た目は若いかもしれないけど、中身は順調に老化しています。その辺はごまかされない（笑い）。今、息子の山田純大に、ジムで筋トレしないとダメだとだとハッパを掛けられて、スクワット50回とかやらされています。『そんなのやったら死ぬよ』と言ってますが、そんなことが精神的にも身体的にもいいのかな。やっぱり役者は食事でしょうか。何を食べたか。どれくらい食べたか。今はたばこもお酒もやってない」

そして「この本の表紙の写真が若いと伍代さんに言われました。『詐欺じゃないって』」と笑った。

◆杉良太郎（すぎ・りょうたろう）本名・山田勝啓。1944年（昭19）8月14日、神戸市生まれ。65年に「野郎笠」で歌手デビュー。76年の「すきま風」がミリオンヒットした。67年にNHKの時代劇「文五捕物絵図」で主演し、以降も「遠山の金さん」など1400作以上で主演。法務省特別矯正監、日越特別大使などを務める。妻は演歌歌手伍代夏子（63）。178センチ、血液型O。