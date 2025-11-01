各メーカーから続々と製品が発表され、期待が膨らむスマートグラスですが、手にする前からちょっと心配なことが…。

スマートグラスってメガネですよね。指輪や時計より、着脱頻度は多いだろう身につけるアイテムですよね。それなのに、修理が絶望的に難しいようです。

レンズのエンジニア技術の高さ

Meta（メタ）初となるディスプレイ搭載のスマートグラスMeta Ray-Ban Displayを分解したのは、たぶん世界で1番たくさんガジェットを分解しているiFixit。いわく、修理するなんてほぼ不可能だそう。

中でも特に修理が難しいのは、プロダクトの肝であるレンズ。コーティングが施されたガラスの層を重ねたものを、ダイヤモンドワイヤーソーでカットし、そこに非常に正確に研磨がかけられているのだとか。

これには高い技術力が必要で、もしヒビでも入ったら公式にパーツを出してもらわないことにはほぼ復活は無理。もちろん、作り自体はしっかりしているので、日常生活でレンズがフレームから外れちゃった！なんてことはほぼないだろうと説明されてはいます。

でもメガネですから、何かが当たっちゃうこともあるでしょうし…。

さらに、この小難しいレンズを通して画像を映し出すわけです。それを可能にするのが、レンズに映像を伝送するWaveguide技術。これがまた複雑なのだそう。

Meta Ray-Banでは小さな鏡で光を反射しているとのことで、細かいことはわかりませんがつまり難しい技術。コストも高いし、素人修理なんて絶対ムリ！

iFixitは、メガネはメガネだけど、近所のメガネ屋さんに持ち込んでもどうにもならない品とコメントしています。

ちなみに、レンズだけでなく、バッテリーも糊付け多用で交換は厳しいとのこと。

使用する緊張感

Meta Ray-Ban Displayの販売価格は799ドルから。日本円にすると、約12万円です。

高いものを買うときって、アフター保証に期待して買うこともあります。いざというときは無料の修理がある。有料だけど公式サポートがある。結果、高くても安心して長く使えるというのがプレミアムプロダクトのメリットでもあります。

ですが、残念ながら決して安くないMeta Ray-Ban Displayにはその保証がありません。しかも、公式保証は1年間のみ。

メガネって、ちょっと外してテーブルに置くことしょっちゅうありません？ ちょっと外して椅子に置いたメガネの上にうっかり誰かが座ってパリン、なんて運が悪いこともありえます。

ボールが飛んでくるかもしれないし、肘が当たるかもしれないし、クロスが汚れていて逆にキズがつくかもしれないし…。身につけるガジェットってそもそも損傷リスクが高い、とくにメガネはリスキーなアイテムです。

公式修理サポート、必要ですよね。