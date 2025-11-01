音楽ユニット「YOASOBI」のAyaseさんがインスタグラムを更新し、近影を披露した。フェスに参加した際に着用したメンズブランド「doublet」の全身コーデが話題となっている。



【写真】指までタトゥーが描かれたAyaseさん

Ayaseさんは、「zozofes 出演してきました」とコメントし、同じYOASOBIメンバーのikuraさんと「ZOZOFES」のロゴが入った壁の前で撮ったツーショットなどをアップ。Ayaseさんは、ファー付きのトップスにワイドなシルエットのボトムスを合わせたグレーコーデを披露しており、「全身doubletに身を包んでのパフォーマンス」「好きな服着て好きなことやって最高にハッピーな時間をありがとうございました」とフェスを存分に楽しんだ様子をみせた。



Ayaseさんのお気に入りコーデがネット上でファンの目をひく一方、「Z」の形を模したポーズをとっている指先にも注目が。過去の投稿でも披露しているが、Ayaseさんの袖から覗いた手には手の甲から指までタトゥーが描かれており、「タトゥーすごい」「イメージ変わった びっくり」など驚きの声が上がっていた。



SNSでは、「ayaseさんの最高に心こもった歌声を聞けたことが感動でした！！」「衣装もバチくそ似合ってましたね！最高に楽しかったです」「最高っっっ！！！！」「衣装似合いすぎてます」「好きを貫いているYOASOBIが好きです！」などのコメントがあった。