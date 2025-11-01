【福岡県】「トロトロとした泉質」美肌効果で人気「筑後川温泉」の魅力とは？ 博多から車で好アクセス
後川温泉は、福岡県南部のうきは市と朝倉市にまたがって湧く温泉地で、九州を流れる筑後川の清流沿いに位置しています。湯量が豊富で、ほとんどの施設で源泉かけ流しの湯を楽しめるのが魅力です。
温泉街は、筑後川の雄大な流れを眺めながら静かに過ごせる環境にあり、落ち着いた滞在を望む方にぴったりの場所です。
【アクセスを見る】福岡空港からは約1時間
また、温泉地がある福岡県うきは市は「フルーツ王国」としても知られており、いちご・ぶどう・梨など、季節ごとのフルーツ狩りが1年を通して楽しめます。さらに、棚田の風景や名水百選に選ばれた「清水湧水」など、自然の美しさを感じられるスポットも豊富です。
▼泉質の良さ
「美肌効果があると聞き、実際に入浴してみて好みの泉質だったから」（30代女性／山口県）」
「トロトロとした泉質がいい温泉地だと思います」（30代女性／愛知県）」
▼絶景と川の情景
「川のほとりにある温泉で、露天風呂から見る川の情景と夜の満天の星は絶景です」（60代男性／兵庫県）」
「筑後川温泉は川岸近くに旅館・宿が多く、対岸や川沿いに灯る灯りが川の水面に反射する景色が風情があるため」（20代女性／神奈川県）」
▼福岡からの日帰りアクセス
「博多から車で行くのにちょうど良い距離だから」（40代男性／神奈川県）」
「景色も良く、穏やかに過ごせる温泉地だと思うから」（50代男性／静岡県）」
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
「筑後川温泉」周辺には何がある？筑後川温泉の周辺では、温泉とともに自然のアクティビティも満喫できます。なかでも、筑後川で夏に行われる伝統的な鵜飼漁はこの地の名物で、屋形船に乗って間近で見学することができます。
「トロトロとした泉質がいい」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
