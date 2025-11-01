「僕のヒーローアカデミア ちみっともぬい 〜ナムコキャンペーン2025〜」

　アニメ『僕のヒーローアカデミア』とナムコのコラボキャンペーン「TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』×ナムコキャンペーン‐2025‐」が、11月14日（金）〜12月21日（日）の期間、全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」で開催される。

【写真】ゲームセンターで遊ぶヒーローたちが楽しそう！　アイテム一覧

■描き下ろしビジュアルを使用

　今回開催される「TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』×ナムコキャンペーン‐2025‐」は、ゲームセンターをテーマにしたナムコ限定の描き下ろしビジュアルを使用したアイテムが登場する期間限定企画。

　ラインナップには、景品を手にするヒーローたちの「スタンド付きビッグアクリルプレート」や、手のひらサイズがかわいらしい「ちみっともぬい」などがそろう。

　さらに、12月2日（火）からは「ヒーローズチップ3 アミューズメント限定BOX」も投入予定で、ファン必見のアイテムが盛りだくさんだ。

　また、キャンペーン期間中は、「ナムコ」店舗で対象のクレーンゲーム機に500円投入、または「ナムクレ」の対象ブースにて500ナムクレポイントを利用ごとに、「クリアイラストシート（全10種）」がランダムで1枚プレゼントされる限定特典も用意されている。