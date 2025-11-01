¡Ö¥Æ¥¥µ¥¹SWAT¡×¤«¤é42Ç¯...àÉðÆ®ÇÉá85ºÐÊÆÇÐÍ¥¤Î¶á±Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö²û¤«¤·¤¤!ÃË¤Î¥í¥Þ¥ó!¡×¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç½°Ê¸²½¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¦¥¢¥¤¥³¥ó!¡×
àÉðÆ®ÇÉá·òºß¡ª85ºÐ¤Î¶á±Æ
¡¡1980Ç¯Âå¤Ë¼ç±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Ç¡¢°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿ÇÐÍ¥¤¬¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀÅ¤«¤Ê¾è¤êÊª¤Ï¿´¤òÀ¡¤ßÅÏ¤é¤»¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏË»¤·¤µ¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢¼þ°Ï¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤òËº¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¤¤Æ¡¢´¶¼Õ¤·¡¢¿À¤ÎÁÏÂ¤¤ò¾Î¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿À¤Î½ËÊ¡¤ò¡×¤È¡¢¹Âç¤ÊËÒ¾ì¤ÇÇÏ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥Á¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Î¥ê¥¹(85)¡£¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥Ï¥Ã¥È¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º»Ñ¤Î¥Á¥ã¥Ã¥¯¤Ï¡¢±ýÇ¯¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ª¸µµ¤¤½¤¦¡×¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç½°Ê¸²½¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¦¥¢¥¤¥³¥ó!¡×¡Ö¥¥ã¥Î¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¤â¡¢Åö»þ¤ÏÀ¨¤¤Àª¤¤¤À¤Ã¤¿¤ï¡×¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Î¥ê¥¹¤¬½Ð¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç´Ñ¤Æ¤¿!¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤!ÃË¤Î¥í¥Þ¥ó!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥ã¥Ã¥¯¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¶õ·³¤òÂàÌò¸å¡¢³ÊÆ®²È¤ØÅ¾¿È¡£1968Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Á´ÊÆ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¶õ¼êÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¥ß¥É¥ëµé²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Éð½Ñ²È¤È¤·¤Æ¸òÎ®¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥ê¡¼¤«¤é°ÍÍê¤µ¤ì¡Ö¥É¥é¥´¥ó¤Ø¤ÎÆ»¡×(72Ç¯)¤Ø½Ð±é¡£°Ê¹ß¡Ö¥Æ¥¥µ¥¹SWAT¡×(83Ç¯)¡ÖÃÏ¹ö¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡×(84Ç¯)¡ÖÌî½ÃÁÜººÀþ¡×(85Ç¯)¡ÖÃÏ¹ö¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¡×(Æ±)¡Ö¥Ç¥ë¥¿¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¡×(86Ç¯)¤Ê¤É¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¡£