なぜ芸術的なゴールは生まれたのか。東俊希が明かす“迷いなきFK弾”【ルヴァン杯決勝／広島】
2025年11月１日に開催されたルヴァンカップ決勝で柏レイソルを３−１で破ったサンフレッチェ広島。流れを引き寄せるうえで重要なポイントのひとつが、１−０で迎えた38分に東俊希が決めたFK弾だった。
左足から放たれた美しい一撃について、本人は「この舞台であのFKを決めることができた。自分の力を示せたし、興奮しました」と語った。
距離的には「近くもなく、遠くもなかった」（東）。ファウルを取られた時点で、東曰く「自信はあった」。その言葉通り迷いはなかった。
「選択肢を持って迷ったら上手く蹴れないので、決めていました。壁を越そうと」
このゴールで広島が勢いに乗ったのは間違いない。事実、前半のアディショナルタイムには中野就斗のロングスローからジャーメイン良がチームの３点目を挙げている。その点からも、東の芸術弾は試合の流れを決定づけた一撃だろう。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
