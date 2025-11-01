LiLiCo＆小田井涼平夫妻、結婚当時→7年経ったの現在の夫婦ショット公開 ともに同じ構図＆カメラマンで撮影「お二人の時の流れを感じる素敵なカット」
タレントのLiLiCo（54）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。夫で歌手・俳優の小田井涼平（54）との夫婦写真を結婚相談所ZWEI（ツヴァイ）のフォトコンテストに提供したことを報告し、仲むつまじい2ショットを披露した。
【写真】「お二人の時の流れを感じる素敵なカット」同じ構図で7年前と現在の夫婦ショットを披露したLiLiCo＆小田井涼平夫妻 ※2025年の写真は2枚目
LiLiCoは「@zwei_info フォトコンテストなど」「面白い企画だなぁと思って 私たちは2018年と今年、同じカメラマンにお願いして撮ってもらったよ ちょっと照れるけど…」とつづり、2枚の夫婦ショットをアップ。写真は1枚目が2018年で、2枚目が2025年のようで、2人がともに同じヘアメイクと衣装、構図で撮影されたものとなっている。
この夫婦ショットは同サービスの公式SNSでも紹介されており、「いい夫婦のお手本”として、小田井 涼平さん（@odai_2ndlife）・LiLiCoさん（@lilicosverige）ご夫妻に『“めでたし、めでたし”の続きフォトコンテスト』へのお写真提供＆コメント協力いただきました」「結婚当時と同じカメラマンさんに、2025年バージョンを撮影いただいています 2枚目が2018年で、3枚目が2025年です！少し同じで、少し違う、お二人の時の流れを感じる素敵なカットですね」とコメントされている。
この投稿にファンからは「素敵なお写真を拝見できてとても幸せな気分になりました」「あまりにも素敵なのでスクショしてスマホの待ち受けにしちゃいました!!素敵なご夫妻」「とっても素敵です 1枚目の笑顔は晴れやかな雰囲気で、2枚目はお二人の仲の良さがわかるような寄り添い方ですね！」「凄くお似合いの夫婦だと思います…やっぱり運命の赤い糸ってあるのかも…」などの反響が寄せられている。
