タレント・薬丸裕英が１０月３１日にフジテレビで放送された「ザ・共通テン！」に出演。１９８０年に大ブームを起こした人気アイドルグループ「シブがき隊」時代の思い出を語った。

当時、ＴＢＳ「日本レコード大賞」とＮＨＫ「紅白歌合戦」はともに大みそかに生放送されており、レコ大が午後６時半から９時まで、紅白が午後９時からだった。レコ大が行われる赤坂から、渋谷のＮＨＫまで生放送なのに移動できていたことから、ヘリコプターで移動している、との噂もあった。

この噂について薬丸は「それはウソです」と否定。「ウソなんですけど、レコード大賞が終わるのが８時５０分、紅白のスタートが９時。この１０分で移動しなきゃいけない。我々は車の中で紅白のオープニング衣装に着替える。そしたらビックリしたのが、行く信号信号が全て、青に変わる」と明かすと、スタジオは一斉に「え〜っ？！」。

薬丸は「そこには信号機の下に警官の人がいて、紅白歌合戦ってのは国民行事だから。全ての信号が青で、（ＮＨＫまで）８分で着いた」と説明。再び「えっ？！」の声があがり、ヒロミも「すごいねぇ！」と驚いていた。