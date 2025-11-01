26年前、名古屋市西区で主婦の女性が殺害された事件で、警察は逮捕した69歳の女を事件現場に立ち会わせて現場検証を行いました。

【写真を見る】夫が26年間保存し続けた現場で容疑者を立ち会わせて現場検証「面識はないと思う」名古屋市西区主婦殺害事件

事件現場の名古屋市西区のアパートには、きょう午後4時半ごろ、安福久美子容疑者を乗せたとみられる車が到着し、容疑者を立ち会わせて現場検証を始めました。

1999年11月、このアパートで主婦の高羽奈美子さん当時32歳が首などを刃物で刺され殺害された事件から26年。





警察はきのう、名古屋市港区のアルバイト、安福久美子容疑者69歳を殺人の疑いで逮捕しました。安福容疑者は高羽さんの夫の悟さんの高校時代の同級生で、おととい1人で警察署に出頭。容疑を認めているということです。

（高羽悟さん）

「（高校時代）彼女から告白を受けていた。奈美子さんと面識は？ないと思う。自分の知り合いだから奈美子に申し訳ない」

警察はことしに入って、事件の関係者として安福容疑者から複数回、事情を聴いていました。



その際、安福容疑者はDNAの提出を拒否していましたが、出頭の直前にようやく応じ、これが逮捕の決め手になりました。