¡È·§³²¡É¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£10·î28Æü¤Ë¤Ï´ä¼ê¸©À¹²¬»Ô¤ÎÃæ¿´³¹¤Ë¤¢¤ë´ä¼ê¶ä¹ÔËÜÅ¹¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¸½¤ì¡Ê¸å¤ËÊá³Í¡Ë¡¢½©ÅÄ»Ô¤ÎÅÔ»Ô¸ø±à¡ÖÀé½©¸ø±à¡×¶á¤¯¤Ë¤â½ÐË×¡£¶áÎÙ¤Î¾®³Ø¹»¤¬µÙ¹»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅìËÌÃÏÊý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µþÅÔ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¡¦Íò»³ÉÕ¶á¤Ç¤âº£Ç¯¤Ï²¿Æ¬¤â¤Î½ÐË×»öÎã¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¥ì¥¹´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡¢²¹ÀôÎ¹´Û¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¸µ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡¢ºûºê¾¡Ì¦¤µ¤ó¤¬10·î16Æü¡¢·§¤Ë½±¤ï¤ìÌ¿¤òÍî¤È¤¹¤È¤¤¤¦Èá·à¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ì¼ï¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ÆÍè¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë·§¡£¤À¤¬¡¢º£°ìÅÙ¡¢¤½¤Î¿¿¼Â¤òÉ³²ò¤¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤¤¡£¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡Ö·§»¦¤·¡×¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹
¡¡Âç¤Î¥×¥í¥ì¥¹¹¥¤¤À¤Ã¤¿ÃæÅç¤é¤â¤Î¾®Àâ¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê°ÛÌ¾¤Î¹õ¿Í¶õ¼ê²È¤¬½Ð¤ÆÍè¤ë¡£
¡Ò¡È·§»¦¤·¡É¤Î¥«¡¼¥Þ¥ó¡Ó
¡¡»Ò¤É¤â¤ËÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤è¤¦¤È¡¢Éã¿Æ¤Ç¤¢¤ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¤½¤Î¥«¡¼¥Þ¥ó¤ÈÀï¤¦¤È¤¤¤¦¶ÚÎ©¤Æ¤À¤¬¡¢·§¤ò¤â»¦¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤ÎÉ½¸½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¶õ¼ê²È¤Ë¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤¬¤¤¤ë¡£±ýÇ¯¤Î³ÊÆ®µ»¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤µ¤·¤¯Æ±¤¸¸ª½ñ¤¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡È·§»¦¤·¡É¡¢¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤À¡£
¡¡¿ÈÄ¹201cm¡¢ÂÎ½Å130kg¡Ê¸½Ìò´ü¡Ë¤ÎÂÎ¶í¤ò¸Ø¤ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Î¹õ¿Í¶õ¼ê²È¤Ç¡¢¶Ë¿¿¶õ¼ê¤Ë½êÂ°¤·¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â¾å°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£1980Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤È°Û¼ï³ÊÆ®µ»Àï¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢±äÄ¹Àï¤ÎËö¡¢Î¾¼Ô¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤È¤¤¤¦Í¾¤ê¤Ë¤âÀ¨Àä¤Ê·ëËö¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¡¢ÃöÌÚ¤¬¹ñÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°Û¼ï³ÊÆ®µ»Àï¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ï¥á¥Ã¥É¡¦¥¢¥ê¤È¡¢¤³¤Î¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡Ê¢¨Â¾¤Î¹ñÆâ°Û¼ï³ÊÆ®µ»Àï¤Ë¤Ï¾¡Íø¡Ë¡£
¡¡¤½¤Î¥¦¥£¥ê¡¼¤ò¡¢¡È·§»¦¤·¡É¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÅÁÀâ¤ÎÌ¡²è²È¡¢³á¸¶°ìµ³¤Î´ÎÀù¤ê¤Ë¤è¤ë1976Ç¯¤Î±Ç²è¡ÖÃÏ¾åºÇ¶¯¤Î¥«¥é¥ÆPART2¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¶õ¼ê¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥»¥ß¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ç¥¦¥£¥ê¡¼¤¬¡¢·§¤ÈÀï¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±ºî¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢µðÂç¤Ê·§¤Ë¥¦¥£¥ê¡¼¤¬¹â³ÑÅÙ¤ÎÈô¤Ó½³¤ê¤ò¿©¤é¤ï¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë°Ê²¼¤ÎÀú¤êÊ¸¤¬Èï¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò»àÆ®¡ª¡¡¶Ë¿¿¥±¥ó¥«¶õ¼ê¤«¿Í¶ô¤¤·§¤«!?¡¡¿ÈÄ¹2¥á¡¼¥È¥ë45¡¢ÂÎ½Å320¥¥í¤ÎµðÂç·§¤È¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢½£¤ÇÀ¨Àä¤ÊÆ®¤¤¡ª¡Ó
¡¡¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¥¦¥£¥ê¡¼vs·§¤¬¡¢Æ±±Ç²è¤Î°ìÈÖ¤ÎÇä¤ê¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£¤À¤«¤éÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Á¤é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿·§¤Ï¡¢¥µ¡¼¥«¥¹ÍÑ¤Ç¡¢¿Í¤Ë´·¤é¤µ¤ì¤¿·§¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î²ç¤âÄÞ¤â¡¢¿Í°ÙÅª¤ËÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¦¥£¥ê¡¼¤ÏÉáÃÊ¤Ï¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤ò¤·¤ÆÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·§¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢½£¤ÎÌî¸¶¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¾è¤»¤¿¥Ð¥¹¤ò¡¢¼«¤é±¿Å¾¤·¤ÆÃ©¤ê¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥®¥ã¥é¤â¡¢¤½¤Î¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾Âå¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸ØÂç¤Ê¹¹ð¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢Æâ¼Â¤òÃÎ¤ë±Ç²èÀ½ºî¥µ¥¤¥É¤Ï¡¢¤³¤Î°ìÀï¤ò¤¢¤¯¤Þ¤Ç·Ú¤á¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¤¤¶¡¢·èÀï¤Î¾ì¤ËÃå¤¡¢¥µ¡¼¥«¥¹´Ø·¸¼Ô¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿Ý£¤«¤é·§¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥¦¥£¥ê¡¼¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¶ÄÅ·¡£»£±Æ¤¹¤ëÈ¦¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼þ¤ê¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³§¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿·§¤ÎµðÂç¤µ¤È°ÒÍÆ¤Ë¶²¤ì¤ò¤Ê¤·¤Æ¡¢°ìÌÜ»¶¤ËÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡¢µ®½Å¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï·§¤ò¸«¤¿ÅÓÃ¼¡¢Æ¨¤²½Ð¤·¤Æ¤Í¡£³§¡¢¶²¤¬¤Ã¤ÆÏµÇâ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ó¡Ê¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2016Ç¯3·î17Æü¡Ë
¡¡¥¦¥£¥ê¡¼¤È·§¤ÏÀï¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±±Ç²è¤ò¸«¤ë¤È¡¢·§¤Ï¤¿¤À¡¢¤¸¤ã¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó»¦¤¹¾ìÌÌ¤â¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÈô¤Ó½³¤ê¤¬ßÚÎö¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ê¤É¡¢Ë¾¤à¤Ù¤¯¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹çÀ®¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
·§¤ÈÆóÅÙ¡¢ÂÐÀï¤·¤¿¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥µ¡¼¥«¥¹ÍÑ¤Î·§¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ»½Ñ¤ò¶µ¤¨¤³¤Þ¤ì¡¢¡È¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Ù¥¢¡É¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·§¤ÈÆóÅÙÀï¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Þ¥µºØÆ£¤À¡£1964Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¥¢¥Þ¥ì¥¹ÂåÉ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÌµ¼Â¤Îºá¤Ç¼ý´Æ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤½¤Î·ºÌ³½ê¤Î¥É¥ó¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦±½¤âÓñ¤«¤ì¤ë¶¯¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï1970Ç¯Âå¤Î¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ç¡¢·§¤òºÇ½é¤Ë´Ñ¤¿»þ¡¢ºØÆ£¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£²ç¤âÄÞ¤âÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢³ú¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸ý¤Ë¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢·§¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢ºØÆ£¤Ï»à¤ò³Ð¸ç¤·¤¿¡£
¡Ò¤Þ¤ë¤Ç¥´¥¸¥é¤À¡£(ÃæÎ¬)°ìÅÙ¾å¤«¤é¾è¤é¤ì¤¿¤é¡¢ÎÏ¤È½Å¤µ¤Ç¤³¤Ã¤Á¤ÏÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡Ó¡Ê¥Þ¥µºØÆ£Ãø¡Ø¥×¥í¥ì¥¹¡Ö´Æ¹ö¸Ç¤á¡×·ìÉ÷Ï¿¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡¡¿È¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¡¢2¡¢3Ê¬¤Ç¥Õ¥©¡¼¥ëÉé¤±¤·¤¿¡£Â¨ºÂ¤ËÄ´¶µ»Õ¤¬·§¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ·§¤òÎ¥¤ì¤µ¤»¡¢¤³¤È¤Ê¤¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎÇ®Ë¾¤ÇÆóÅÙÌÜ¤Ë°ã¤¦·§¤ÈÂÐÀï¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤°¤Ë¥Õ¥©¡¼¥ëÉé¤±¤·¤¿¤¬¡¢¸«¤ë¤È¡¢·§¤ËÁõÃå¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¥Þ¥¹¥¯¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¥Þ¥º¥¤¡ª¡Ë¤È»×¤¤ºØÆ£¤Ï¾ì³°¤ØÆ¨¤²½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢ÃÙ¤«¤Ã¤¿¡£·§¤ÎÊý¤¬ÌÜ¤Ë¤â»ß¤Þ¤é¤ÌÂ®¤µ¤Ç¡¢ºØÆ£¤Î¿¬¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ò¹ü¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç½õ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ó¡ÊÆ±½ñ¤è¤ê¡Ë
¡¡1996Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢ÂçÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤¬¡¢¤³¤Î¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Ù¥¢¤ò¾·æÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬Î®¤ì¤¿¡£¥Æ¥ê¥Ö¥ë¡¦¥Æ¥Ã¥É¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤Á¤é¤â¥µ¡¼¥«¥¹¤ò·Ð¸³¤·¤¿·§¤À¤Ã¤¿¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢²ç¤âÄÞ¤âÈ´¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£ÂÎÄ¹223¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å318¥¥í¤Ç¡¢¿äÄêÇ¯Îð¤Ï10ºÐ¡£¿Í´Ö¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È30ºÐÄøÅÙ¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¡¢´úÍÈ¤²2Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿Æ±ÃÄÂÎ¤Ï¿ô¡¹¤Î´ë²è¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£7·î¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¤Î»²Àï¤¬°ìÃ¶¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Æ°Êª°¦¸îÃÄÂÎ¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅö»þ¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢É®¼Ô¤¬°ÊÁ°¡¢ÂçÆüËÜ¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿¥°¥ì¡¼¥È¾®¼¯¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¿¿¼Â¤Ï¾¯¤·°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜÆ°Êª°¦¸î¶¨²ñ¤«¤é¤Ï¡¢µó¹Ô¤ËºÝ¤·Æ±°Õ¤ÏÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¶¡¢¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¹¤Þ¤ë¤È¡¢Æ°Êª°¦¸î¤òÌ¾¾è¤ëÃÄÂÎ¤¬¡¢ÂçÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤¬·§¤È²ó¤ë²ñ¾ì¤ËÀè¤ó¤¸¤Æ·ã¤·¤¤¹³µÄ¤ÎÅÅÏÃ¤äFAX¤òÆþ¤ì¡¢·ë²Ì¡¢»ÈÍÑ¤ò½Â¤ëÂÎ°é´Û¤¬Â³½Ð¡£ÆÜºÃ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤½¤ÎÃÄÂÎ¤òÄ´¤Ù¤¿¤é¡¢½»½ê¤Ï»ä½ñÈ¢¡£ÅÅÏÃ¤äFAX¤Ï´û¤Ë²òÌó¤µ¤ì¤Æ¤¿¤è¤Í¡×¡Ê¾®¼¯¡Ë
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤ÎºÝ¡¢·§¤È°ì½ï¤ËÍèÆü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤¿¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤ÌÌ¾¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ç¡¢¥Æ¥ê¥Ö¥ë¡¦¥Æ¥Ã¥É¤Î»î¹ç¤òºÛ¤¯¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ó¤Î¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Æ¥Ã¥É¤ÎÄ´¶µ»Õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¤½¤Î·§¤ÎÄ´¶µ»Õ¤¬Æ±¤¸¥ê¥ó¥°¤Ë¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤È¤Æ¤âÀÕÇ¤¤Ï»ý¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ëü°ì¤ò¹Í¤¨¡¢»î¹ç¤Ï¶âÌÖ¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¶âÌÖ¤ËÆþ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ý£¤Ë¼ý´Æ¤·¡¢¤½¤ÎÝ£¤ò¥Õ¥©¡¼¥¯¥ê¥Õ¥È¤Ç±¿¤ó¤ÇÆþ¾ì¤·¡¢¶âÌÖ½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ë²£ÉÕ¤±¤¹¤ë»»ÃÊ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ£¸¶ÁÈÄ¹¤â¡Ä¡Ä
¡¡¿Í¤Ë´·¤é¤µ¤ì¤¿·§¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¶Ë¤á¤Æ¸·½Å¤Ê½èÃÖ¤¬É¬¿Ü¤ÎÃæ¡¢ÌîÀ¤Î·§¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¤·¤¿¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤â¤¤¤¿¡£±ý»þ¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Æ»¾ì¤Ç¤Ï¼ÂÎÏâ1¤È¤µ¤ì¤¿¡¢¡È´ØÀáµ»¤Îµ´¡É¡¢Æ£¸¶´îÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡È¯Ã¼¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î´ë²è¤À¤Ã¤¿¡£1993Ç¯10·î¤è¤êÍâÇ¯3·î¤Þ¤Ç¡¢TBS¤Ë¤Æ¥É¥é¥Þ¡Ö¥ª¥ì¤¿¤Á¤Î¥ª¡¼¥ì¡ª¡×¤¬Êü±ÇÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤¬Ç¯Æâ¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¡¢ÍâÇ¯1·î¤«¤é3·î¤Þ¤Ç¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¶õ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇµÞî±¡¢3¥õ·î¤Î¤ßÊü±Ç¤ÎÍ½Äê¤Ç¡ÖÇúÎö¡ª°Û¼ï³ÊÆ®µ»TV¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÍÊª¤ä»öÊÁ¤ò°Û¼ï³ÊÆ®µ»¤È¤·¤ÆÂÐ·è¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È3¥õ·î¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²á·ã¤Ê¡ÈÂÐ·è¡É¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î1¤Ä¤¬Æ£¸¶vs·§¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷¤Ï1994Ç¯¤Î1·î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥«¥Ê¥À¤Î·§¤È¤ÎÂÐÀï¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÁ°Ç¯¤Î11·î30Æü¤À¤Ã¤¿¡£Æ£¸¶¤¬ÅÏ²Ã½ÐÍè¤ë¤Î¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¾å¡¢¤³¤ÎÁ°¸å¤·¤«¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¸å¤ËÉ®¼Ô¤ÎÂç³Ø¤Î¹Ö±é²ñ¤ËÍè¤¿Æ£¸¶¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈÂ¦¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤È¤·¤Æ»ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë·§¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ÃÏ¤ËÃå¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢·§¤ÏÂç·¿¸¤¤è¤ê¹¹¤Ë°ì²ó¤êÂç¤¤¤°õ¾Ý¤Ç¡¢¤·¤«¤â¡¢ÎÓ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Ý£¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¡¢2¥á¡¼¥È¥ë¶á¤¤ÃËÀ¤¬¸½¤ì¤¿¤¬¡¢Æ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¹¤¯¤È¡¢¤³¤Î·§¤Î»ô¤¤¼ç¤Ç¡¢Ý£¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤ëºÝ¡¢Ë½¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤·¤ÆÈà¤ÎÔü¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²Æ¤Î´Ö¤Ï¤¤¤¤»Ò¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢º£¤ÏÅßÌ²¤Î»þ´ü¤Ê¤Î¤Ë¡¢¶¯°ú¤Ëµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¶á¤Å¤¤¤¿¤é¡¢»¦¤µ¤ì¤ë¤ï¤è¡¢»ô¤¤¼ç¤Î»ä¤¿¤Á¤Ç¤â¡×
¡¡·ë²Ì¡¢Ý£¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿Æ£¸¶¤Ï¡¢·§¤«¤é2ÅÙ¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¿©¤é¤¤¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¼ýÏ¿¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡£¤³¤Î»þ¡¢Æ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿Æ£¸¶¤Î°¦Äï»Ò¡¦ÀÐÀîÍºµ¬¤Ï¡¢Æ£¸¶¤ÎÍÍ»Ò¤«¤éÌ¿¤Î´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤·¡¢ÈÖÁÈ´Ø·¸¼Ô¤Ëº£¤¹¤°¼ýÏ¿¤ò»ß¤á¤ë¤è¤¦¡¢²¿ÅÙ¤âÁÊ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£2ÅÙ¤ÎÂÎÅö¤¿¤ê¤ÇºÑ¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼þ°Ï¤Î¹ÔÆ°¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Æ£¸¶¤ÎÌ¿¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£»ö¸å¡¢¥í¥±¥Ð¥¹¤Ç±Ç¤µ¤ì¤¿¡¢Æ£¸¶¤ÎÒì¤¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡£¥é¥Ã¥¡¼¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡¡·§¤¬¿ÍÎ¤¤Ë²¼¤ê¤ÆÍè¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅßÌ²¤Î¤¿¤á¤Î¿©ÎÈ¤¬¿¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤¬°ì°ø¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë¤³¤Î11·î¤«¤é12·î¤Ï¡¢·§¤¬¤½¤ì¤òÃµ¤¹»þ´ü¡£ÀÞ¤ê°¤·¤¯¡¢º£¡¢·§¤ËÁø¶ø¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤è¤ê¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤âÅ¨¤ï¤Ê¤¤Æ°Êª¤Ç¤¢¤ë¡£³Æ¼«¡¢¼«±Ò¤Î°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤À¡£
¿ð º´ÉÙÏº
¥×¥í¥ì¥¹¡õ³ÊÆ®µ»¥é¥¤¥¿¡¼¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÂ´¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥«¥ë¥ÈQ¡Á¥×¥í¥ì¥¹Âç²ñ¡×¤ÎÍ¥¾¡¤ò±ó°ø¤Ë¼èºà¡õ¼¹É®³èÆ°¤Ø¡£¸½ºß¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·Ãø¡Ø10.9 ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óÇ®¤¤Æü¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹vsUWF¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÁ´ÌÌÀïÁè¡¡30Ç¯ÌÜ¤Î¿¿¼Â¡Ù¡Êstandards¡Ë¤¬Âç¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£
