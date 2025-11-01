まもなく始動！『DOWNTOWN＋』どうやって見る？ 視聴方法を紹介
きょう11月1日に開始する新配信サービス『DOWNTOWN＋』について、公式Xでは、視聴方法が紹介されている。
【画像】『DOWNTOWN＋』視聴方法
松本の生配信では、同日公開されるコンテンツの内容のほか、松本による新企画、さらにユーザー参加企画への参加者の募集も行われ、生配信の終了時間に合わせ、松本がプロデュース・出演する新コンテンツ4タイトルと、松本、浜田雅功が各々出演した過去のテレビ番組や映画等を一挙公開される流れとなる。
その後の配信スケジュールについては、11月3日以降は毎週、月曜日にダウンタウン過去出演作品、水曜日と金曜日に松本オリジナル作品を更新していく（いずれも午後5時を予定・変更の場合あり）。その後も松本による月1〜2回の生配信（土曜日、不定期）や、多くの新企画が実施される。浜田の新しいコンテンツは追って発表される。
金額は月額1100円、年額1万1000円。そのほか動画サブスクサービスとのセットプランなども展開される。
【DOWNTOWN＋視聴方法】
パソコン(Webサイト)
PCの視聴ページへの切り替えは、11月1日に実施。公式サイト（https://downtownplus.com）にアクセスして生配信を待つ。
スマホ/TV(アプリ)
1：アプリのダウンロード
スマートフォンアプリ
▼App Store（iPhone/iPad）
https://apps.apple.com/jp/app/downtown-%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9/id6753201971
▼Google Play（Android)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.downtownplus
TVアプリ
Google TV / Android TV、Amazon Fire TVの検索窓から「ダウンタウンプラス」または「DOWNTOWN」で検索
※リリース直後は、デバイスによって検索結果に反映されにくい場合がある。その場合は、音声入力（Alexaなど）での検索も。
2：アプリへのログイン
【1全員：再度ログイン】
Web（スマホ/PC）で事前会員登録が済んでいても、アプリで視聴するには、再度ログイン操作が必要。
【2 TVアプリでログインする場合】
TVアプリのログインは、テレビ画面に表示されるQRコードをスマートフォンで読み取り、認証コードを入力して行う。
▼ログインがうまくいかない場合
以下の手順をお試しください。
1)スマートフォンのブラウザ (Safari, Chrome等) で先にログインする
https://downtownplus.com/auth/sign_in
2)ブラウザでログインした状態のまま、再度アプリを開いてログイン操作を行う
