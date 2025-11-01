なごみ、ブーツ＆ミニスカで圧巻スタイル 冬のフェミニンカジュアルな装いで魅了【サツコレ2025AW】
モデルのなごみが1日、札幌・北海きたえーる（北海道立総合体育センター）で開催された北海道最大級のファッションイベント『SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER』(略称:『サツコレ2025AW』)に参加。イベント全体のファーストフェイスとしてDarichのステージに登場した。
【サツコレ写真多数】絶対領域あらわなコーデで登場した希空
なごみは、札幌の雪景色に映えるブラックコーデで冬らしいフェミニンカジュアルな装い。ニーハイブーツ＆ミニスカートで圧巻のスタイルを披露した。ランウェイ中にはバッグや帽子などのアイテムを客席へ投げ込むスペシャル演出もあり、会場からは歓声が響き渡った。
今回の『サツコレ2025AW』のテーマは「ICE MONSTER」。これは樹木が雪と氷に包まれ、まるで巨大な怪物のような姿になる自然の造形美、“樹氷”を指す。ひとつとして同じ形のない樹氷のように、誰もが個性を認め合い、支え合い、自然と共に生きる。そんな強くしなやかな在り方を、ファッショントレンドを通じて表現する。MCはフォーリンラブ・バービー、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が務める。
