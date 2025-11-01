スケートボード日本選手権ストリート。

東京都内で１日に行われた国内最高峰のこの大会に、一人だけ４０歳代の男が出場した。玉野辰磨（ムラサキスポーツ）、通称タツマックス。この日の会場で最も観客を沸かせたのは、予選最下位だった４１歳のこの男だ。（デジタル編集部 古和康行）

「タツマーックス！」「がんばれ、おじさん！」

スケボー業界で「西東京を代表するＢ―ＢＯＹスケーター」と呼ばれる男は、予選１回目のランに登場するだけで大歓声が上がった。ただ、実力を出し切れたかというと……。予選２回目のランでは途中で失敗し、思わずコースから上がって膝に手をついた。

大会での目立った戦績はない。「僕らの世代って大会を毛嫌いする世代で、『大会出るやつってダサいよな』って」「僕もそうだったんですけど……」と頭をかいた。むしろ、主戦場は世代らしく「路上」だった。「当時は紙媒体が強かったので、雑誌には載せてもらっていて。昔はどこに行っても『タツマックス』だと言われました」。カメラマンと一緒にスケボースポットまで行って、ライディングの写真を撮り、雑誌社に送るというのがメインの活動だった。そうした活動が身を結び、所属先やスポンサーがついた。今では、路上でスケボーをするのは御法度で、「時代、めちゃくちゃ変わったっすね」と笑う。

そんな彼が大会に出るようになったのは、「３０代後半になって」（玉野）からだ。スポンサーから出場を求められたある大会で、玉野は入賞する。これが快感になり、大会に出場するようになったという。日本選手権への参加は今大会で３回目だといい、「本当に勝ちに行っています」という。

実は、彼がメインの練習施設として使用するスケボーパークは、相模原市中央区の小山公園にある。ここのパークからは、パリ五輪「金」の吉沢恋（ここ）（ＡＣＴ ＳＢ Ｓｔｏｒｅ）、同４位の白井空良（ムラサキスポーツ）など、世界レベルのスケーターが出ている。玉野は「彼らが本当に始めたころから一緒に滑っていた」という。かつて、自分が毛嫌いしていた「大会」で世に出ていったスケーターに影響を与えているのも、またこの男。この日の試合も、多くのトップ選手が彼に声援を送っていた。

ただ、今回の成績は最下位の１９位。３０歳代も出ていないこの大会で、唯一の４０歳代の玉野だが「まだまだ衰えは感じてない。４０代前半のうちはいけるかなって」と闘志は健在だ。「やっぱ４０歳代で一旗揚げたい。今の若い選手たちに『やべっ、負けるかも』と思わせたいんですよね。次の日本選手権も出ますよ」

いたずらっぽく笑ったが、口調とまなざしからは「熱」が伝わってきた。