ハーマンインターナショナルは、JBLブランドからオールインワン3.1chサウンドバー『JBL CINEMA SB580 ALL-IN-ONE』を2025年11月6日に発売する。最新の立体音響技術「Dolby Atmos（ドルビーアトモス）」を搭載し、独立型サブウーファーを不要とする内蔵構造によって、省スペースながらも本格的なシアターサウンドを実現するモデルとなっている。

（関連：【画像】『JBL CINEMA SB580 ALL-IN-ONE』《詳細・デザインなど》）

◼︎“サブウーファー内蔵”で叶えるオールインワン設計

『JBL CINEMA SB580 ALL-IN-ONE』は、底面にレーストラック型サブウーファーを内蔵。外部ユニットを必要としない一体型デザインで、限られたスペースでも迫力ある低音再生が可能だ。統合出力200Wのハイパワーと、「Dolby Atmos」対応による立体的な音場表現が、リビングをまるで映画館のような没入空間に変える。

さらに、専用のセンタースピーカーを搭載した3.1ch構成により、映画内のセリフやボーカルを明瞭に再生。壮大なアクションシーンの中でも、人の声をクリアに聴き取れるような設計だ。

◼︎Dolby Atmosバーチャライザーで高さ方向の臨場感を演出

「Dolby Atmosバーチャライザー」機能を搭載し、天井方向の音の反射を疑似的に再現。スピーカー上部にユニットを設けずとも、高さのあるサラウンドを体感でき、音に包まれるような没入感を手軽に得られる。

加えて、5段階の低音調整機能と3つの音声モード（Movie／Music／Voice）を搭載し、コンテンツや好みに応じて音質をカスタマイズできる点も特徴だ。

◼︎シンプル設計でテレビも音楽もワンステップ接続

HDMI eARC対応により、ケーブル1本でテレビと接続可能。複雑な設定を必要とせず、初めてのホームシアター導入にも最適。Bluetooth 5.3にも対応しており、スマートフォンから音楽を再生するワイヤレススピーカーとしても活躍する。JBLらしいスリムなブラックボディは、どんなインテリアにも馴染む。

◼︎製品概要

・製品名：『JBL CINEMA SB580 ALL-IN-ONE（シネマ エスビー580 オールインワン）』・タイプ：3.1ch サウンドバー・カラー：ブラック・最大出力：200W（50W×4スピーカー）・チャンネル構成：3.1ch（センターチャンネル＋内蔵サブウーファー）・ドライバー構成：45×80mmレーストラック型ドライバー×3・対応フォーマット：Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, MPEG2/4 AAC, LPCM(2ch-7.1ch)・Bluetoothバージョン：5.3・入出力端子：HDMI eARC、光デジタル入力、Bluetooth・サイズ：約950×67×105mm・重量：約3.5kg・付属品：リモコン（電池付属）、電源コード（1.5m）、HDMIケーブル（1.2m）、壁掛け用キット・発売日：2025年11月6日・価格：オープン価格（JBLオンラインストア販売価格 29,700円（税込））

（文＝リアルサウンドテック編集部）