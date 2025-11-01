久間田琳加、ディズニーランドで圧巻脚線美「絵になる」「脚長すぎ」と反響
【モデルプレス＝2025/11/01】モデルで女優の久間田琳加が10月31日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドでのプライベートショットを披露し、話題となっている。
【写真】久間田琳加、膝上20cm以上ミニ丈から圧巻脚線美
久間田は「ミッキーーー」とコメントし、東京ディズニーランドでの写真を投稿。ミッキーマウスの耳のついた黒のベレー帽に、茶と黒のグレンチェックのトップスとミニ丈のボトムス、ひざ丈の靴下と黒のローファーを合わせた秋らしいセットアップコーディネートを披露。膝上20cm以上の丈を指す通称”りんか丈”のボトムスから、長くほっそりとした美しい脚を披露している。
この投稿にファンからは「ディズニーに現れた妖精」「りんか丈、やっぱり最強」「立ち姿が絵になる」「なんという脚線美」「可愛すぎ」「笑顔が最高」「脚長すぎ」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】久間田琳加、膝上20cm以上ミニ丈から圧巻脚線美
◆久間田琳加、東京ディズニーランドで美脚披露
久間田は「ミッキーーー」とコメントし、東京ディズニーランドでの写真を投稿。ミッキーマウスの耳のついた黒のベレー帽に、茶と黒のグレンチェックのトップスとミニ丈のボトムス、ひざ丈の靴下と黒のローファーを合わせた秋らしいセットアップコーディネートを披露。膝上20cm以上の丈を指す通称”りんか丈”のボトムスから、長くほっそりとした美しい脚を披露している。
◆久間田琳加の投稿に反響
この投稿にファンからは「ディズニーに現れた妖精」「りんか丈、やっぱり最強」「立ち姿が絵になる」「なんという脚線美」「可愛すぎ」「笑顔が最高」「脚長すぎ」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】