ワールドシリーズ第6戦、低め変化球に泳いだはずが…

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は10月31日（日本時間11月1日）、敵地トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に「1番・DH」で先発し、8回の打席で中越えの二塁打を放った。体勢を崩されたところから意外な伸びを見せた“謎打球”に、米国の実況席が驚きの声を上げた。

8回1死、大谷を打席に迎えるとブルージェイズは左腕のフルハーティをマウンドへ送った。カウント2-2からの5球目、低めに外れたスイーパーに手を出すとボールは高々と上空へ。これが意外な伸びを見せ、左中間のフェンス際まで飛ぶ二塁打となった。飛距離は387フィート（約117.9メートル）に及んだが、最後は左手を離し、右手一本ですくい上げるような形になっていた。

米スポーツ専門局「FOXスポーツ」で実況を務めるジョー・デービス氏は「これは単なるフライとは程遠い。凡人ならただのポップフライだっただろう。しかし、オオタニはバランスを崩しながら、バットの先に当てて、フェンスに向かって放って二塁打にした」と驚きの言葉を残した。

解説で、米野球殿堂入りも果たしているジョン・スモルツ氏は「これが彼の強さだ、ボールに食らいついていればこうなるのだ。体は一塁方向に向いていたが、手はまだ後ろにあった」と、特異なインパクト後の形にも触れていた。

試合は3-1でドジャースが勝利。ワールドシリーズ通算成績を3勝3敗とし、勝負の行方を第7戦へ持ち込んだ。



（THE ANSWER編集部）