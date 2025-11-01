アイドルグループ「#Mooove!（むーぶ）」の元メンバーで、グラビアアイドルの石原さき（18）が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。この日から活動を再開することを発表した。



【写真】きゃぴきゃぴしていた…アイドル時代

石原は今年6月、当時所属していた#Mooove!の運営から「事務所規定および法令に抵触する重大な違反行為が確認されました」として、即日でのグループ脱退が発表されていた。



脱退発表後はSNSなどの更新もされていなかったが、8月に直筆とみられる文書を公開し、これらの騒動について謝罪。当時のことについて詳細には触れなかったが、「あの時は、同性の友人と二人で過ごしていました」と振り返っていた。「誰と一緒にいたかに関係なく、自分の行動がどう受け止められるかをもっと真剣に考えるべきでした。その甘さが、多くの方の信頼を裏切ってしまう結果となり、自分の未熟さを痛感しています」と反省していた。ただ「信じていた相手との出来事だったこともあり、私自身大きなショックを受けました」と失意も記していた。



1日も自身のXで直筆とみられる文書を公開。「活動を休止していたこの期間、家族や事務所の方々と何度も話し合いを重ね、自分がどれほど未熟で沢山の人を悲しませてしまったかを痛感しました。本当にごめんなさい」と改めて謝罪し、「本日、2025年11月1日より、少しずつ活動を再開させていただきます」と知らせた。



今後については「言葉だけでなく、行動で信頼を取り戻していけるよう、ひとつひとつのことに誠実に向き合っていきたいと思います」と記した。



石原はアイドルとして活動する傍ら、そのプロポーションを生かしてグラビアアイドルとしても活動し、人気を博していた。



（よろず～ニュース編集部）