B¥ê¡¼¥°¡¡Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¤¬²÷¾¡¡¡4Q¤ËÇúÈ¯Åª¤Ê¹¶·â¤Ç¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤ò°ú¤Î¥¤¹
¡¡¡þB¥ê¡¼¥°2025¡½26¥·¡¼¥º¥ó¡¡B1Âè7ÀáGAME1¡¡Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ84¡½69¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¡Ê2025Ç¯11·î1Æü¡¡¤ª¤ª¤¤Ë¥¢¥ê¡¼¥ÊÉñ½§¡Ë
¡¡Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¤¬4Q¤ËÇúÈ¯Åª¤Ê¹¶·â¤ò¸«¤»¤¿¡£3Q¤ò½ª¤ï¤Ã¤Æ55¡½54¤È¥ê¡¼¥É¤Ï1ÅÀ¡£1Q¤«¤é3Q¤Þ¤Ç¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢4QÁá¡¹¤Ë¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ü¥ó¥º¡Ê29¡Ë¤¬¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤âÀ®¸ù¡Ë¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢ÌÚ²¼À¿¡Ê28¡Ë¡¢ÃÝÆâ¾ù¼¡¼ç¾¡Ê40¡Ë¤ÎÏ¢Â³3¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥Ü¥ó¥º¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¥¿¥Ã¥×¡¢¥ì¥¤¡¦¥Ñ¡¼¥¯¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê32¡Ë¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤È5Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç69¡½54¤È°ú¤Î¥¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ¹°µ±¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê39¡Ë¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¥Õ¥ë¥³¡¼¥È¤Ç¤â¥Ï¡¼¥Õ¥³¡¼¥È¤Ç¤â¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬´èÄ¥¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¡×¤È¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÇÁê¼ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±Â³¤±¤¿¤³¤È¤ò¾¡°ø¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï5¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÂà¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ã¤·¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥²¡¼¥à¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ºäËÜÀ»²ê¡Ê26¡Ë¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç40Ê¬´Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¤¤¿¡£ÉÙ±Ê¤È¤«¹â¹»»þÂå¤ËÀÚº¼Âó¿¿¤·¤¿Áª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¹â¹»»þÂå¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¡¼¡Ê¶¯ÅÙ¡Ë¤ò¹â¤¯»ý¤Ã¤Æ»î¹ç¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢º£µ¨½é¤á¤Æ¥Û¡¼¥à¤Ç¥²¡¼¥à1¤ò¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡ÃÝÆâ¼ç¾¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ÏÏ¢¾¡Ãæ¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÀª¤¤¤ÇÎôÀª¤Î¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÀª¤¤¤ò¼è¤êÌá¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Á°Àá¿åÍËÆü¤ÎÅçº¬Àï¤òÀÜÀï¤ÎËö¤ËÍî¤È¤·¤¿²ù¤·¤µ¤ò¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç¿á¤Èô¤Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£