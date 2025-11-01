株式会社ニトリは、コードレス仕様でどこでも手軽にスタイリングができる『モバイルヘアアイロンNV530』と『モバイルヒートブラシNV560』を2025年10月中旬より発売した。

昨年登場したUSB給電式「モバイルヘアアイロンNY9741」に続く新モデルで、ペットボトルサイズの軽量設計とUSB Type-C充電式を採用。持ち運びやすく、外出先や旅行中でも快適に使える仕様となっている。

◼︎コードレス＆ペットボトルサイズで、どこでもスタイリング

いずれもコードレス仕様で、約500mLペットボトルと同等のサイズ感を実現。バッグにすっきり収まるコンパクトボディながら、最大200℃まで対応する3段階温度調節機能を備える。

ヘアアイロンは約80秒で160℃、ヒートブラシは約100秒で160℃に到達し、朝の支度や外出先での“お直し”にも素早く対応。電源を探す手間がないため、カフェや職場、ホテルなど場所を問わずに使用できる。

◼︎3段階温度調節と機能性プレートで理想の仕上がりに

両製品とも160℃・180℃・200℃の3段階温度設定が可能。髪質や目的に合わせて温度を調整でき、クセ付けから毛先のアレンジまで幅広く対応する。

『モバイルヘアアイロンNV530』は髪をしっかり挟めるプレート構造で、ストレートもカールも自在。『モバイルヒートブラシNV560』は髪をとかすだけでスタイルを整えられるため、ブロー感覚で扱いやすい。スタイリングが苦手な人でも簡単に使える設計だ。

持ち運び中の誤作動を防ぐため、両モデルにスライドロック機能を搭載。カバンの中でも安全に収納でき、旅行や出張にも適している。安全性と携帯性の両立を図ったデザインとなっている。

◼︎製品概要

・製品名：『コードレスモバイルヘアアイロン NV530』・価格：4,990円（税込）・サイズ：約 幅3.1×奥行4.1×高さ22cm・充電方式：USB Type-C・温度設定：160℃／180℃／200℃・加熱時間：約80秒（160℃到達）

・製品名：『コードレスモバイルヒートブラシ NV560』・価格：4,990円（税込）・サイズ：約 幅4.4×奥行4.5×高さ19.8cm・充電方式：USB Type-C・温度設定：160℃／180℃／200℃・加熱時間：約100秒（160℃到達）

（文＝リアルサウンドテック編集部）