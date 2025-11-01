ルヴァン杯決勝で先制点を決めた荒木（右）。(C)SOCCER DIGEST

写真拡大

　2025年11月１日に開催されたルヴァンカップ決勝は、サンフレッチェ広島が柏レイソルを３−１で下すという結果に終わった。

　中野就斗のロングスローからヘッドで先制点を決め、大会MVPに輝いた荒木隼人は「（先制弾の場面について）良いボールが入ってきて、決めることができて良かったです」と振り返った。相手GKを味方がブロックしてくれたおかげで、「競り勝てる自信はあった」という。

　「中野の肩がすこぶる良かった」と少し微笑んだ荒木。「良いボールが飛んできた」と中野のスローの質を称えた。
 
　試合の流れがどっちに傾くかという局面での先制点。セットプレーの重要性を改めて示したと言えるだろう。その点について、荒木は以下のように回答してくれた。

「今日は３点ともセットプレーからだったので、厳しい戦いになればなるほどセットプレーでの１点は流れを大きく左右すると感じました」

　セットプレーで柏を呑み込んだ、そう表現できる試合でもあった。

取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）

【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集

 