「中野の肩がすこぶる良かった」ルヴァン杯MVPの荒木隼人が語る“セットプレーの力”。「競り勝てる自信はあった」理由とは？【ルヴァン杯決勝】
2025年11月１日に開催されたルヴァンカップ決勝は、サンフレッチェ広島が柏レイソルを３−１で下すという結果に終わった。
中野就斗のロングスローからヘッドで先制点を決め、大会MVPに輝いた荒木隼人は「（先制弾の場面について）良いボールが入ってきて、決めることができて良かったです」と振り返った。相手GKを味方がブロックしてくれたおかげで、「競り勝てる自信はあった」という。
「中野の肩がすこぶる良かった」と少し微笑んだ荒木。「良いボールが飛んできた」と中野のスローの質を称えた。
試合の流れがどっちに傾くかという局面での先制点。セットプレーの重要性を改めて示したと言えるだろう。その点について、荒木は以下のように回答してくれた。
「今日は３点ともセットプレーからだったので、厳しい戦いになればなるほどセットプレーでの１点は流れを大きく左右すると感じました」
セットプレーで柏を呑み込んだ、そう表現できる試合でもあった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
中野就斗のロングスローからヘッドで先制点を決め、大会MVPに輝いた荒木隼人は「（先制弾の場面について）良いボールが入ってきて、決めることができて良かったです」と振り返った。相手GKを味方がブロックしてくれたおかげで、「競り勝てる自信はあった」という。
試合の流れがどっちに傾くかという局面での先制点。セットプレーの重要性を改めて示したと言えるだろう。その点について、荒木は以下のように回答してくれた。
「今日は３点ともセットプレーからだったので、厳しい戦いになればなるほどセットプレーでの１点は流れを大きく左右すると感じました」
セットプレーで柏を呑み込んだ、そう表現できる試合でもあった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集