山形FWのXアカウントが不正アクセスの被害に。クラブが注意喚起「いずれも選手本人による発信ではありません」
J２のモンテディオ山形は10月31日、FWディサロ燦シルヴァーノのSNSアカウントの不正アクセス被害を報告した。
クラブの公式サイトによると、ディサロのXアカウント（アカウント名：@iloveinter4ever）が、第三者による不正アクセス（乗っ取り被害）を受けているとのこと。現在、アカウントは選手本人によるログインや投稿はできない状況だ。
山形は「ディサロ選手のアカウントからダイレクトメッセージが届く、または不審な投稿・リンクが表示される場合は、いずれも選手本人による発信ではありません」と訴えたうえで、「閲覧・フォロー・返信・リンクのクリック等は行なわないよう、十分にご注意ください」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
