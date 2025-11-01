日本のはるか南に”台風のたまご” あすにも台風に発達の予想 今後強い勢力で最大瞬間風速50メートルに…進路と勢力は 気象庁データ
熱帯低気圧 a
2025年11月01日16時05分発表
01日15時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 カロリン諸島
中心位置 北緯9度55分 (9.9度)
東経138度25分 (138.4度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
02日03時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯10度40分 (10.7度)
東経136度55分 (136.9度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
予報円の半径 85 km (47 NM)
02日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯11度25分 (11.4度)
東経134度40分 (134.7度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 110 km (60 NM)
03日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯11度20分 (11.3度)
東経129度05分 (129.1度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 200 km (110 NM)
04日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピン
予報円の中心 北緯11度25分 (11.4度)
東経123度55分 (123.9度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 310 km (165 NM)
暴風警戒域 全域 360 km (195 NM)
05日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯11度55分 (11.9度)
東経119度00分 (119.0度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 390 km (210 NM)
暴風警戒域 全域 460 km (250 NM)
06日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯12度50分 (12.8度)
東経113度40分 (113.7度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 520 km (280 NM)
暴風警戒域 全域 600 km (325 NM)