2025年11月01日16時05分発表

【写真を見る】日本のはるか南に”台風のたまご”　あすにも台風に発達の予想　今後強い勢力で最大瞬間風速50メートルに…進路と勢力は　気象庁データ

01日15時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
中心位置    北緯9度55分 (9.9度)
東経138度25分 (138.4度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

02日03時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯10度40分 (10.7度)
東経136度55分 (136.9度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)
予報円の半径    85 km (47 NM)

02日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯11度25分 (11.4度)
東経134度40分 (134.7度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    110 km (60 NM)

03日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯11度20分 (11.3度)
東経129度05分 (129.1度)
進行方向、速さ    西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    994 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    200 km (110 NM)

04日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピン
予報円の中心    北緯11度25分 (11.4度)
東経123度55分 (123.9度)
進行方向、速さ    西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    310 km (165 NM)
暴風警戒域    全域 360 km (195 NM)

05日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯11度55分 (11.9度)
東経119度00分 (119.0度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    390 km (210 NM)
暴風警戒域    全域 460 km (250 NM)

06日15時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯12度50分 (12.8度)
東経113度40分 (113.7度)
進行方向、速さ    西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    520 km (280 NM)
暴風警戒域    全域 600 km (325 NM)