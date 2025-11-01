アメリカで「多様性の推進」への反発が強まっている。早稲田大学教授で政治学者の中林美恵子さんは「アメリカ社会ではマイノリティである在米日本人すら、行き過ぎた平等の推進に違和感を抱いている。理想を掲げた民主党の政策が、反動で差別を許す空気を生んでしまった」という――。

■アメリカ在住日本人がこぼした驚きの本音

トランプ大統領が誕生した2カ月後の2025年3月に、西海岸のサンフランシスコに行きました。早稲田大学卒業生の組織である「稲門会」のサンフランシスコ支部50周年記念行事で大学側の挨拶を依頼されたためでした。

その時に驚いたことが二つありました。一つは、「DEI」という考え方に対する評価の変化でした。これまでも触れていますが、DEIとは、「ダイバーシティ」（Diversity）、「エクイティ」（Equity）、「インクルージョン」（Inclusion）の頭文字を取った言葉で、「多様性」「公平性」「包括性」を重視する考え方や取り組みのことです。

サンフランシスコ稲門会のその時の会長は、アメリカ人と結婚している日本人女性で、長期にわたりアメリカで働き、生活をしている方でした。彼女が今住んでいるカリフォルニア州は民主党が強く、彼女も基本的には民主党支持者とのことでした。しかし驚いたことに、その彼女が、現在の民主党の政策については、否定的な思いを抱いていたのです。

たとえば、民主党が推進する「インクルージョン」にはちょっと行き過ぎがあると感じると言うのです。

アメリカでは日本人は「マイノリティ」です。すべての人種を取り込んで平等を推進する「インクルージョン」は「マイノリティ」にとっては望ましい政策のはずです。したがって、マイノリティは圧倒的に民主党支持だった経緯もあります。それでも何事も行き過ぎは解せないと感じるのは、有権者のバランス感覚というものなのでしょうか。

このこと一つを見ても、アメリカにおける民主党と共和党の支持基盤に激烈な地殻変動が起きていることがわかるような気がします。

■マイノリティに対する態度が明白に変化した

サンフランシスコで、アメリカ在住の日本人から聞いた話をもう一つ紹介しましょう。それは、最近は街の空気が昔と大きく違ってきていて、少数民族や外国人に対して辛辣な態度をとってもいいという雰囲気も感じられるらしいのです。

サンフランシスコ稲門会50周年記念行事には、サンフランシスコの「赤門会」（東大同窓会）や三田会（慶應義塾大学同窓会）の代表者も出席されていたのですが、そのうちの1人は、もう日本に帰ろうかと思うと言っていました。

それは、アメリカ社会が一所懸命に蓋をしていた「何か」が現れて、あからさまに差別が許されるような雰囲気が感じられるようになったからだそうです。ニューヨークやロサンゼルスから来ていた稲門会の方々も、時代が大きく変わったことを日常生活の中で実感していると口々に話していました。

このような状態がいつまでも続くとは思えません。今のアメリカは、行き過ぎたDEIのために、社会の振り子が大きく反対側に揺れ戻っているのです。もちろんトランプ大統領の政策は、明らかに逆方向に行き過ぎています。したがって、再びある程度の揺り戻しがあるとは思います。

しかし、これくらい激しい揺り戻しを行わなければならないほど、民主党の政策は行き過ぎてしまったという危機感をアメリカ社会は持っているようです。

■人口に占める移民の割合は13.1％

アメリカが直面している混迷の一つに、不法移民問題があります。アメリカは移民の国です。そもそものアメリカの歴史も、17世紀初めに当時のイングランド王ジェームズ1世による弾圧から逃れて、人々が上陸したことから始まっています。

ここでいう「移民」とは、外国生まれでアメリカに移住してきた人（国籍は問わない）のことですが、国際移住機関（IOM）の『2024年版世界移住報告書』によると、国際的な移民は2億8100万人で、世界人口の約3.6％に当たると推定されています。

アメリカは世界最大の移民受け入れ国で、2020年時点の移民数は4343万人で、人口に占める移民の割合は13.1％に達しています。ちなみに、アメリカは世界有数の難民受け入れ国でもあります。

アメリカには、「家族に基づく移民ビザ」「雇用に基づく移民ビザ」「国際養子縁組」などがあり、これを取得すると、入国が許可された時点で合法的に入国した移民、米国永住者または条件付永住者の資格を得られるとされています。一方で、「移民ビザ」を取得せずに入国した人を「不法移民」と呼びます。

■2期目も不法移民に強硬姿勢をとるトランプ

トランプ大統領は、「不法移民」に厳しい措置をとっています。第1期目には、不法移民をなくすためにメキシコ国境に壁をつくりました。不法移民だけではなく、敵対する国々からの留学生などについても認めないという強硬な姿勢を示しています。

アメリカ移民・関税執行局（Immigration and Customs Enforcement：ICE）による苛烈な取り締まりを強化したため、2025年6月には、サンフランシスコなどで大規模な「不法移民取り締まり反対運動」が起き、一部が暴徒化しました。

それに対してトランプ大統領は、州兵を動員して鎮圧にあたっています。アメリカでは基本的に州兵は各州が保有し、平時は州知事の指揮下にありますが、有事の際は大統領の指揮下に入ることになっているからです。しかし、過激な反対運動を「有事」と見るかどうかの判断は微妙であり、このことで、州知事との間で軋轢が起きました。

アメリカで移民が問題になるのは今回が初めてではありません。移民に対する恐怖感や反感は常に存在し、様々なかたちでしばしば表面化しています。たとえば、太平洋戦争中には、日系移民が排斥され、収容所に隔離されたことがありました。

その根拠の一つは、1798年に制定された「敵性外国人法」です。戦時下を想定した古い法律であり、本来は「不法移民」に適用できる根拠法ではなく、戦時に敵国の国籍者を対象とする法律です。

しかし、トランプ大統領は今回、これを使って「不法移民」を排除しようとしているのですが、平時にもかかわらず「敵国」というのは理にかなわないとして物議を醸しています。

■アメリカの労働人口を支えているのは誰か

ここで一つ確認しておかなければならないことがあります。それは、アメリカという国が「移民」に依存している面も大きいということです。

たとえば、アメリカの合計特殊出生率は1.7です。一般的に、合計特殊出生率（1人の女性が一生の間に産む子どもの平均人数）が2.06を下回ると人口が減少するといわれていますが、アメリカの人口は増え続けています。それは毎年多数の移民を受け入れているからです。人口が増加するということは労働力の増加を意味していますから、アメリカの経済成長にとってプラスになっているということです。

今アメリカで移民問題がクローズアップされている背景には、戦後長く「アメリカ一強」の時代が続いたこともあって、移民の受け入れに比較的寛容だった側面もあるでしょう。その結果、アメリカには多様な人々が、様々な宗教と共に暮らしています。

たとえば、タクシーの運転手の方に出身国を聞くと、アフガニスタンとかイランという答えが返ってきます。まさに世界中から人が集まっているのです。アメリカ生まれではない人たちがアメリカ経済を支え、社会の中に根付き、その子どもたちがアメリカの学校で教育を受けています。

■連邦議会議員にも移民と二世は増えている

移民や移民二世で政治の世界に進出する人々も増えています。連邦議会議員に選出されるケースも増え、2021年2月のデータでは、上下両院合わせた535人のうち79人の議員が移民あるいは移民二世で、その割合は約15％に達し、まさに、アメリカの多様性が議会にも反映されつつあることを示しています。ただし、移民二世まで含めたアメリカ全人口における割合（20％以上）と比べると、議会における比率はまだ低めです。

しかし同時に、昔ながらのアメリカを知る白人層たちの反発も根強く残っています。そして、合法的な移民の人たちが「不法移民」に対して厳しい態度をとっていることも事実です。合法的な移民である自分たちが、不法移民と肌の色が同じで、同じような顔をしているということから、合法であるにもかかわらず冷ややかな視線を向けられることがあるからです。

■日本製コピー機を蹴ってみせた日系二世議員

ここで、故ダニエル・イノウエ上院議員の一つの象徴的なエピソードを紹介します。

アメリカに移民した両親のもとで生まれ育ったイノウエは、日系アメリカ人として初めてアメリカ下院議員と上院議員を務めた政治家としてよく知られています。死後、アメリカの大統領自由勲章と日本の高位勲章の一つである桐花章を受章しています。

中林美恵子『日本人が知っておくべきアメリカのこと』（辰巳出版）

また、彼を記念してホノルル国際空港は「ダニエル・K・イノウエ国際空港」と名称変更されたほどの尊敬を集めた政治家で、日米の架け橋になる様々な政治活動を展開しました。

そのイノウエ議員の若い頃の話ですが、事務所に日本製のコピー機があると、部下や同僚議員の前で、「これは日本製品か」と言って足で蹴って見せたそうです。

心の中では日本を大事に思っている人たちでさえ、そうしなければアメリカ社会の中で生きていけなかったという現実が昔はあったのだと思います。

現在でも、先に述べたサンフランシスコで聞いた話のような変化以前に、そもそも、たとえば白人ばかりの職場では、そのほかの人種の人々は冷たくされることがあり、冷たくしてもいいというような社会的雰囲気が長い歴史の中では醸成されてきたと感じている人も多いようです。

だからこそ、合法的な移民であるということをアピールするためにも、不法移民に対してはきつく言い、不法移民を糾弾しているトランプ大統領を支持するということにもなるのでしょう。トランプ氏を支持すれば、みんなの仲間になれるということで、そのほかのことはさておいても、トランプ氏を支持する移民のみなさんもいるということです。

