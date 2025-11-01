◇MLBワールドシリーズ第6戦 ブルージェイズ-ドジャース(日本時間11月1日、ロジャース・センター)

ブルージェイズのシュナイダー監督が、第6戦のサヨナラ好機とまさかの幕切れについて振り返りました。

この日のドジャース先発は山本由伸投手。世界一に王手をかける中で対戦した好投手相手には、2本の長打含む5本のヒットを放つも、6回1失点に抑えられました。シュナイダー監督は「彼は本当に優れた投手」と山本投手をたたえながら、「我々の打席内容は上回っていた。彼を苦しめたと思います。6回以降に彼を降板させられれば有利になると確信していました。あと一歩のところまで迫っていたんです」と振り返りました。

そんな中、2点ビハインドで迎えた9回裏にはサヨナラの好機が生まれます。回またぎでの起用となった佐々木朗希投手が先頭打者に死球、さらに続くアディソン・バーガー選手にセンターオーバーの大きな打球を許しました。この打球は外野フェンスにすっぽりハマるエンタイトルツーベースとなり、ブルージェイズは無死2、3塁の好機をつかみました。しかしここでマウンドはタイラー・グラスノー投手にスイッチ。ポップフライで1アウトとされると、後続はレフトライナーに倒れ、飛び出していたバーガー選手も走塁死でダブルプレーと、まさかの幕切れとなりました。

このバーガー選手の走塁シーンについて監督は「難しい判断だったね。キケが浅く守っていて、彼は本当に素晴らしいプレーをした。まさに微妙な判断を要する場面だった。いいプレー、いい送球だった。ロハスのプレーもよかった」と相手野手陣の好プレーをたたえます。

さらにバーガー選手のフェンスにハマった打球についても「長くここにいるけど、打球が詰まるのを見たのは初めてだ。ただ運が悪かっただけさ。彼はあの球に本当にいいスイングを決め、結局ノーアウトで二塁と三塁に走者を置いた。得点にはつながらなかったけど打球は飛んだし、彼の打席は素晴らしかったと思う。ただ、運が味方しなかっただけだ」と語りました。

今季リーグトップの“逆転勝利数”をあげたというブルージェイズ。サヨナラの予感についてシュナイダー監督は「あの展開や、打順が回ってきた選手などを考えると、確かに期待は膨らみました」と本音を明かしながら「でも、今夜はうまくいきませんでした。野球ではそういうこともあるのです」と頷きました。