IVEウォニョン＆イ・ジュニョン「MUSIC BANK」2日間MCに決定 サプライズステージの予定も
【モデルプレス＝2025/11/01】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）、韓国俳優のイ・ジュニョン（LEE JUN YOUNG）が、12月13日・14日に国立競技場にて開催されるK-POP大歌謡祭「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」で2日間のMCを務めることが発表された。
「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」の司会に、ジュニョンとウォニョンを発表。さらに、ジュニョンはサプライズステージも予定している。（modelpress編集部）
・日時：2025年12月13日（土）、14日（日）両日 開場15：00／開演17：00（予定）
・会場：国立競技場 (東京都新宿区霞ヶ丘町10−1)
【DAY1＜12月13日（土）＞】
ATEEZ、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、NMIXX、BOYNEXTDOOR、RIIZE、ILLIT、KickFlip、Hearts2Hearts、IDID
スペシャルゲスト：Snow Man
【DAY2＜12/14(日)＞】
U-KNOW（TVXQ!）、Stray Kids、NiziU、IVE、&TEAM、xikers、ZEROBASEONE、TWS、 NCT WISH、NEXZ、izna、KiiiKiii、CORTIS
【MC（2日間共通）】
LEE JUN YOUNG 、JANG WONYOUNG（IVE）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】