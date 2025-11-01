週3で料理を担当した夫の“気づき”が話題に…10万いいねの共感「素敵」「こういう人が理想」【ママリ】

「楽しいんだけど…」週3で料理を担当した夫、気づいたことに10万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ごれむす(´・ω・｀)(@goremusn)さんの投稿です。ごれむすさんは、妻の家事の負担が軽くなるように、週2で料理を担当していたそう。実際にやってみると意外と楽しくて、週3に増やしました。そうしているうちに、ごれむすさんが気づいたことをXに投稿すると、大きな反響を受けました。

うちは金土日の３日間の料理をわいが担当してる

最初は妻の負担を軽くするため週２だったけどやってみると思いの外楽しくて週3にした



ただやってて理解した



楽しいんだけどこれを家族分365日3食やるのは地獄だと思う

というのも週3くらいなら楽しくできるけど恐らく週4あたりからしんどさが出る



365日なんて想像を絶する



正直やるまでわからなかった



若い頃は世の中みんなやってるみたいだからできるでしょぐらいの認識



まぁ3日程度なら楽しい



一番楽しいのはむちゅめの「今日◯◯食べたい！」に応えられること



キラキラした目ともぐもぐするほっぺ想像して作る料理は格別

・気が向いた時やる気楽さと365日絶対に自分がやるのは雲泥の差



・家計、物価、冷蔵庫、賞味期限考えるって予算、在庫のこと考える経営者並みに大変



・家族の栄養、好き嫌い、帰って来る時間まで考慮って考えること多すぎ



・チンするだけだとしてもそこに至るまで段取りがほんと大変



週3日なら



次なに作ろう

次は手間かけちゃおうかな

好きなやつ作ったげよう

とか満足度向上に時間を割けるんだけど、週4以上ともなるとそこに思考を割けない



そんなことよりも今が必死になると思う

実際に経験したからこその気づきですよね。365日3食やるとなれば想像を絶すると話されていましたが、その気持ちを理解してくれることが大切なのでしょう。この投稿には「男性目線で、食事づくりの大変さ言語化してくださりありがとうございます」「一食も作ったことのない夫に読ませたい」「理解者がいてうれしい」などのリプライが寄せられていました。



献立を考えたり、好き嫌いの多い子どもがいれば工夫をしたり、大変なのは調理をすることだけではないですよね。頭ではなく、心でわかってくれる男性がいてうれしいという主婦の声もありました。仕事と家事、どちらも継続するには相当の労力がいると思います。お互いに理解・想像して感謝する大切さに気付かされる、素敵なエピソードでした。

育児中限定の幸せ空間、わかる人いる？に4万いいね

デヴィ布陣☺︎1y8m(＠17095cm)さんの投稿です。親だからこそ経験できる幸せは、たくさんあるでしょう。皆さんは、抱っこひもを使っている時にしか感じられない、幸せの空間があることも知っていますか？



デヴィ布陣☺︎1y8mさんは、Xにこんな投稿をしていました。

©︎17095cm

抱っこ紐の子供と自分までのこの幸せ空間わかる人居る？

5か月の娘さんが抱っこひもで寝ている様子を、自分の目線から撮影した1枚です。娘さんにとっても、幸せな空間なのでしょうね。



この投稿に「めっちゃ分かりすぎます」「腰も腕も肩も痛くならないなら、一生見てられます」という共感のリプライがありました。赤ちゃんの成長に伴い重く感じることもあるでしょうが、この幸せな時間だけは「いつまでも見ていたい！痛みを感じない体にしてほしい…」と願ってしまいそう。



また、すでにお子さんが抱っこひもを使う時期が過ぎた方からは「6歳4歳になってしまって、この空間味わえないつらい」という声も。抱っこひもが使える期間は、本当にあっという間。成長がうれしい反面、過ぎてしまった日々を思い出すとちょっぴり寂しくなることも。



今しか見られない尊い姿を目に焼き付け、幸せ空間を写真などでたくさん記録しておきたいですね。何気ない日常は、きっと将来大切な思い出になるのではないでしょうか。

2歳のイヤイヤ爆発に1万いいね！

ぺんこ☺︎2y👧0y👶(@doiku1019)さんの投稿です。イヤイヤ期の状況は子どもによってさまざまですが、時にはかんしゃくを起こしたり、お風呂やご飯を嫌がったり、見守る親にとっては大変な日々ですよね。



ぺんこ☺︎2y👧0y👶さんの娘さんも、イヤイヤ期真っ只中。イヤイヤを全身でアピールするその様子は、思わず感心してしまうほどでした。

©︎doiku1019

イヤイヤ大爆発💥

パズルがうまくできなくて怒ったのか、頭と足でブリッジをして「イヤ！」を全力アピールする娘さん。表情までは見えませんが、大きく開いた口から、表情も全力であることが想像できますね。寝っ転がるイヤイヤかと思いきや、まさかのブリッジ。見事なイヤイヤポーズです。



この投稿には「エネルギーがすごい」「ナイス背筋！」といったリプライがありました。言葉でうまく伝えられないからこそ、全身で自分の気持ちを伝えようとしていることがわかります。娘さんなりの気持ちの伝え方だったのかもしれませんね。



毎日のイヤイヤ対応が大変な中でも「このポーズはすごい」と、ぺんこさんはカメラを向けたのでしょうか。こうした日常の記録こそ、将来見返したときに「こんな日もあったなぁ」と懐かしく思えそうですよね。育児に奮闘する日々の中の「ちょっと面白い」「すごい」を見事に切り取ったすてきな投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）