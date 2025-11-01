女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）に出演するイギリス出身の俳優・トミー・バストウ（34）が1日放送のNHK「土スタ」（土曜後1・50）に出演。同作について話した。

10月28日に放送された第22話では、来日したヘブン（トミー・バストウ）がトキの祖父・勘右衛門（小日向文世）を目にし、路地の奥へ。“ラストサムライ”勘右衛門は「ついに来た…。隠岐で異国船見張り番を務めたこのわしが、お役目を果たす時が」「ペリー！覚悟！」と木刀でヘブンに斬り掛かり、トキ（郄石）たちが止める。ヘブンは「サムライ、凄い」と感動した…という展開だった。

これに対し、トミー・バストウは「日本の文化が大好きな人として、1番かっこいい人はやっぱり侍ですね。(自身が)子供の頃武士の文化に惹かれていたから、そのシーンは結構演じやすかったです」「(ヘブンと)共通点がありましたね」とコメント。

さらに、MCを務めるお笑いコンビ「ロッチ」のコカドケンタロウから「他にどんな日本の文化に興味がありましたか？」とたずねられたトミー・バストウは「最近日本に来てからのマイブームは銭湯です。銭湯素晴らしい、お父さんと一緒に行く、昨日も行ったんだ」「サウナ大好き、ロウリュウ初めて昨日は(体験した)、辛かった」と来日中の自身の父親と銭湯に行ったことも明かした。

朝ドラ通算113作目の同作は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を郄石が、八雲がモデルとなったヘブン役をトミー・バストウが務める。