タリーズのホリデー2025♡限定ドリンク＆グッズで冬を先取り

タリーズコーヒーから、ホリデー気分を盛り上げる限定メニューが登場します♡2025年のテーマは“WELCOME TO TULLY’S HOLIDAY MARKET”。心も体も温まるドリンクやスイーツ、思わずプレゼントしたくなるグッズまで勢ぞろい。全国のタリーズで11月5日（水）よりスタートする冬の特別なラインナップをチェックして、ひと足早くクリスマス気分を楽しみましょう♪

冬の香りに包まれる限定ドリンク



タリーズドバイチョコレートラテ

この冬注目は、ドバイチョコレートをモチーフにした「タリーズドバイチョコレートラテ」（（HOT/ICED）Tall 695円）。

エスプレッソのコクにピスタチオの香ばしさ、ザクザク食感のトッピングが加わり、贅沢な一杯に仕上がっています。

＆TEA ラムレーズンロイヤルミルクティー

また、ラムフレーバー※がふんわり香る「＆TEA ラムレーズンロイヤルミルクティー」（Tall 695円）は、心まで温めてくれるような優しい味わい。寒い日にぴったりのご褒美ドリンクです。

ホリデーナッティーアメリカーノ

さらに、甘く香ばしい「ホリデーナッティーアメリカーノ」（Short 520円～）も登場。ホイップとチョコパウダーが冬のカフェ時間を彩ります。

※アルコールは含まれません。

「なんでもいきものカフェ」表参道にオープン♪よこみぞゆりの世界が広がる

スイーツと一緒に味わう幸せ時間

ドリンクと一緒に楽しみたい、季節限定スイーツも勢ぞろい。

「ストロベリーデニッシュ」（370円）は、苺のつぶつぶ感がアクセント。「ピスタチオドーナツ」（370円）は、見た目も華やかなドバイチョコ風デザイン♡

さらに、「アイリッシュコーヒーケーキ」（単品530円）や「北海道産かぼちゃのパンプキンプディングタルト」（単品530円）など、冬の味覚を堪能できるラインナップも登場。

タリーズならではの上品な甘さが、ほっと心を満たしてくれます。

贈り物にもぴったりな限定アイテム



自宅でもホリデームードを楽しめる「タリーズホリデーロースト」は、ミディアム・フルボディ（各200g 1,650円）と、2種類を味わえるアソートボックス（1,720円）の3種類。

購入特典として限定ステッカーもプレゼント中！

ホイップミニカップキーチェーン（ホリデー）

さらに、「ホイップミニカップキーチェーン（ホリデー）」（770円）や「グラデーションパールボトル」（3,630円）など、ギフトにもぴったりなグッズが多数登場。

タリーズらしい温もりあるデザインで、冬の贈り物にも最適です♪

限定イベントで特別な体験を♡



11月5日（水）からは、「ホリデーコーヒースクール」も全国で開催。受講費3,000円（税込）で、限定グッズの「ホリデーミニマグ」と「ホリデーロースト」豆1袋が付いてきます。

さらに、全長約2メートルの“めっちゃでっかいサンタベアフル”が登場！全国5店舗で期間限定展示され、写真映え間違いなしです。

タリーズのホリデーマーケットで、心温まるひとときを過ごしてみては♪

タリーズで心ほぐれる冬のひとときを



今年のタリーズは、見て・飲んで・贈って楽しめる、心ときめくホリデーシーズンに♡限定ドリンクから可愛いグッズ、コーヒースクールまで、日常をちょっと特別にしてくれるアイテムが勢ぞろい。

お気に入りの一杯を片手に、温かな灯りに包まれたホリデーマーケットを感じてみませんか？タリーズの冬限定メニューで、あなたの毎日に小さな幸せをプラスしましょう。

甘い香りが誘う特別な季節、心までほっと温まりますように。