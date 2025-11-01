韓国南部・慶州で開かれていたAPEC＝アジア太平洋経済協力会議の首脳会議は1日に閉幕し、自由貿易の強化などについて確認されました。中継です。

会議では自由貿易の必要性について確認されたものの、保護主義を加速させるアメリカの影響を受けた形となりました。

1日に閉幕した首脳会議では、自由貿易を強化する必要性について確認されました。

ただ、去年は自由貿易の「中核」と位置付けられたWTO＝世界貿易機関について、ことしの共同宣言には言及がありませんでした。

二国間貿易を重視するアメリカの意向が反映されたものとみられます。

一方、閉幕後に会見した韓国の李在明大統領は、先月30日に初めて対面した高市首相の印象について明らかにしました。

韓国・李在明大統領「私も会う前には懸念がなかったわけではないが、 直接お会いして対話してみると、 同じ考えを持っているとても立派な政治家だと感じた。とても良い印象を受けた。懸念がすべて消えた」

また、シャトル外交を通じ、高市首相の出身地である奈良を訪れたい考えを示しました。

こうした中、李在明大統領は午後、中国の習近平国家主席と首脳会談を行いました。

習主席による韓国訪問は11年ぶりです。

韓国としては冷え込んだ両国関係を改善させたい考えで、習主席を国賓として迎えるなどの厚遇ぶりをみせています。

韓国側は会談で朝鮮半島の非核化についても議論したい方針ですが、北朝鮮は「断じて実現されない“馬鹿馬鹿しい夢”だ」と反発しています。