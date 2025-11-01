26年前、名古屋市のアパートで、当時32歳の女性を殺害したとして69歳の女が逮捕された事件で、事件現場では現場検証が行われています。現在は容疑者立ち会いのもと行われているものとみられます。中継です。

26年前、凄惨な事件が起きた名古屋市西区のアパート近くです。

いつか容疑者が逮捕されたときのためにと、被害者の夫が26年にわたり、自費で家賃を払い、当時のまま残してきたアパートの部屋で、容疑者立ち会いのもと、現場検証が行われることになりました。

警察によりますと、港区のアルバイト・安福久美子容疑者（69）は、1999年11月、西区稲生町のアパートで、高羽奈美子さん（当時32）を殺害した疑いがもたれています。

警察は、今年に入って安福容疑者に複数回接触し、DNAの提出を求めましたが、拒否されていました。しかし、先月になって、任意の提出に応じ、先月30日に出頭してきたということです。

安福容疑者は亡くなった奈美子さんの夫・悟さん（69）の高校の同級生で、同じ部活動に所属していました。

奈美子さんの夫・高羽悟さん「（Q.奥様に報告は）全然できてない。自分の方の関係者だとは思っていなくて、奈美子（の関係者）か、通り魔だと思っていた。殺すほど怒りがわいたのは一体何だったのかとかを聞きたい」

安福容疑者は調べに対し「あっています」と容疑を認めているということで、警察は、動機の解明など捜査を進めています。