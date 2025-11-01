◇MLBワールドシリーズ第6戦ドジャース3-1ブルージェイズ(日本時間1日、ロジャース・センター)

ドジャースのロバーツ監督がこの日、2点タイムリーを放ち、勝利に貢献したムーキー・ベッツ選手をたたえました。

ワールドシリーズではこの日の試合前まで23打数3安打で打率一割台と調子が上がらず、レギュラーシーズンで主に担っていた2番から第5戦では3番、そしてこの日の第6戦では4番での出場となっていたベッツ選手。

それでも、この日は3回の第2打席、2アウト満塁で打席に入ると、追い込まれながらもレフト前へはじき返す、2点タイムリーを記録。ワールドシリーズ初打点となりました。

試合後ロバーツ監督はベッツ選手をスタメンから外すプランがあったかどうかについて「全く考えていません」とし、「彼は私たちのチームの一員です。皆が言うように、彼と共に戦い死ぬのも一緒のつもりです。彼を4番に置くことで流れを落ち着かせ、ゲームを彼に任せることができると感じました」と信頼を寄せます。さらに「私はムーキー・ベッツから逃げるつもりはありません。彼はあまりにも優れた選手ですから、それは考慮に入れませんでした」と力強くコメントしました。

最後に、優勝が決まる明日の試合へ向け「とてもいい気分です。本当にいい気分です。私たちはただ、全力を尽くすつもりです」と意気込み、「プレッシャーやこの瞬間は私たちにとって大きすぎることはないと思います。とにかく勝ちに行くだけです。今年一年ずっとそうしてきました。全員がその覚悟を持っています。ゲームがどうなるかは分かりませんが、明日の野球の試合に向けて眠りにつき目覚めることが楽しみで仕方ありません」と話しました。