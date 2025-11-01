青森県出身のタレント王林（27）が1日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜午前1時）にゲスト出演。地元の大先輩への本音をぶっちゃけた。

同郷の芸能人には吉幾三、松山ケンイチ、シソンヌじろう、新山千春らがいる。富澤たけしから「東京で会ってご飯行ったりするわけ？」と青森出身タレント同士の交流について聞かれると、王林は「それがないんですよ、県人会」と残念そうな様子。「吉さんがやるしかないじゃないですか。このメンツでってなったら」と青森の“顔”である吉が音頭を取るのではと想像した。

伊達みきおが県人会の設定について「やるのが大変だから、吉さんに任せるのはまずいよ」と助言すると、王林は「吉さんが『やるよ』っていつも言ってくれるんだけど、吉さんって大体全部やってくれないんです」とぶっちゃけ。伊達が「口だけ？」とわざと質問すると、王林は「ホントにホントに」と乗っかり、伊達からは「吉幾三さん口だけって言えるの、王林ちゃんぐらいだよ。あんな大御所」と大笑いでツッコまれた。

また王林は「やるよ〜って言ってやってくれないから」と吉について語ると、「やるのは、ちょっと若手がやるのよ」と伊達。続けて「『やるってなったら俺行くからね』ってことだと思うよ」と吉の胸中を察すると、王林は「でも他にも『王林ちゃんに曲書くよ』って自ら言ったのに、全然ずっと書いてくれない」と吉への別のクレームを持ち出し、サンドウィッチマンを笑わせていた。