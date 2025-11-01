¡ÖÄ¾»ë½ÐÍè¤Ê¤¤¡×àÁ´¿ÈÆ©¤±¥É¥ì¥¹á¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¿·¿Ê½÷Í¥¤Î¾×·â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»¿ÈÝ¤Î±²¡Ö¤É¤ó¤ÊÉþÃå¤È¤ó¤Í¤ó¡×¡Ö¤É¤³¤«ÁÖ¤ä¤«¤Ê´¶¤¸¤¢¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡×
Á´¿ÈÆ©¤±Æ©¤±¥É¥ì¥¹¤ËSNS¤Ç¤ÏÏÀÁè¤¬...
¡¡½÷Í¥¤Î¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¡¼¥Ë¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾×·âÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öthe power of women¡×¤È¡¢Àè·î29Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¤Ë»¨»ï¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¤¬¼çºÅ¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥£¥á¥ó¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ºÝ¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥É¥ì¥¹¤ÏÁ´¿È¤¬Æ©¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ï¤ª¤í¤«¡¢¥Ð¥¹¥È¥È¥Ã¥×¤âÏª¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ÂçÃÀ¤¹¤®¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡£¤³¤Î¾×·âÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï»¿ÈÝ¤ò´Þ¤á¤¿ÏÀÁè¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö°î¤ì½Ð¤¹¸¤µ¡¢¸«¤é¤ì¤ë»Å»ö¤È¤·¤Æ³Ð¸ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¡¢´°àú¤Ê¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¤¬Á´ÉôÂ·¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Û¤ÜÁ´Íç¤ß¤¿¤¤¤ÊÉþÃå¤Æ¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«ÁÖ¤ä¤«¤Ê´¶¤¸¤¢¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¥É¥ì¥¹²á¤®¤ÆÄ¾»ë½ÐÍè¤Ê¤¤¡×¡ÖÍ¥¤ì¤¿ÍÆ»Ñ¤Ë¼»ÅÊ¤¹¤ë¿´Íý¤¬¥Ò¥È¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤è¤¯Ê¬¤«¤ëÏÃ¡£ÍÆ»Ñ¤ËÍ¥Îô¤¬¤¢¤ë¸½¼Â¤¬µö¤»¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÉþÃå¤È¤ó¤Í¤ó¡×¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡ØÍç¡Ù¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¡¼¥Ë¡¼¡¢ÏÃÂê¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤³¤Á¤é