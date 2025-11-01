Åìµþ¸ÞÎØ½÷²¦¤Î½÷»Ò78¥¥íÄ¶µé¤ÎÁÇº¬µ±¤¬ÎÞ¤ÎÉü³èV¡¡ºòÇ¯¤ÎÁ´ÆüËÜ¡õÀ¤³¦½÷²¦¤òÏ¢ÇË¡¡ÌµÇ°¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ´þ¸¢¤«¤é1Ç¯3¥«·î¤Ö¤êÉüµ¢Àï¡Ú½ÀÆ»¡¦¹ÖÆ»´ÛÇÕ¡Û
¡¡¢¡½ÀÆ»¡¡¹ÖÆ»´ÛÇÕÁ´ÆüËÜÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¡Ê1Æü¡¢ÀéÍÕ¥Ý¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡³«Ëë¤·¤Æ½÷»Ò7³¬µé¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢78¥¥íÄ¶µé¤Ç¤Ï2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ÎÁÇº¬µ±¡Ê¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¡áÊ¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È¡á¤¬¡¢º¸É¨ÄË¤ÇÉ½¾´Âæ¤òÆ¨¤·¤¿ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ°ÊÍè¡¢1Ç¯3¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢Àï¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£·è¾¡¤ÇºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤ÎÉÚÅÄ¼ã½Õ¡Ê¥³¥Þ¥Ä¡Ë¤«¤é¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥³¥¢¡ÊGS¡Ë¤Ç¤ÎÈ¿Â§¾¡¤Á¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£º£Ç¯6·î¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë·Î¸Å¤òºÆ³«¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤¬¡¢ºÆ¤Ó¤Î¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¼¡²ó28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÏ¶¯¤¯¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿2²óÀï¤ÏÀÆÆ£²êÀ¸¡Ê·Ù»ëÄ£¡Ë¤ËÈ¿Â§¾¡¤Á¡¢3²óÀï¤Ïº´Æ£²Ì¡Ê¥»¥ó¥³¡¼¡Ë¤ËÍ¥Àª¾¡¤Á¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥³¥¢¡ÊGS¡Ë¤ÎËö¤ËÀ©¤·¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤ÏÃæÂ¼ÉçÊì³¨¡ÊÂçºåÉÜ·Ù»¡¡Ë¤Ë°ìËÜ¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£½à·è¾¡¤Ç¤ÏºòÇ¯¤Î¹Ä¹¡ÇÕÁ´ÆüËÜ½÷»ÒÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿荑ÀîËãÍ¥¡ÊALSOK¡Ë¤òGS¤ÎËö¤Ë3¤ÄÌÜ¤ÎÈ¿Â§¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÇº¬¤ÏÍ¥¾¡¸å¤Î¾ìÆâ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¡Êºò²Æ¤Î¡Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÉé¤±¤Æ¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì°ÊÍè¤ÎÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤·¤Æº£Âç²ñ¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Æ¤Æ¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½éÀï¤«¤é¶¯¤¤Áê¼ê¤Ð¤«¤ê¤ÇÆñ¤·¤¤»î¹ç¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ïµ¤»ý¤Á¤Î¾¡Éé¤È»×¤¤ºÇ¸å¤Þ¤Ç½¸Ãæ¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÂç²ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤ÁÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¸å¤ÏÁê¼¡¤°Éé½ý¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¡£Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØÁ°¤Ë¤Ï·Î¸Å¤òËþÂ¤ËÀÑ¤á¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ã¯¤è¤ê¤âËÉÙ¤Ê·Î¸ÅÎÌ¤¬¡¢¾ö¤Î¾å¤Ç¤Î°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÎÁÃ¤ÎÁÇº¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶ìÆ®¤Î»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£°¦¤¹¤ë½ÀÆ»¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¿¤¤»×¤¤¤¹¤é²êÀ¸¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À½ÀÆ»È¯¾Í¹ñ¤ÎÆüËÜ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ê¤Ç¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¤ÎÍ»ñ³Ê¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤´¶¤¬´õÂå¤Î½ÀÆ»²È¤òÆÍ¤Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢²Ö¤ÎÅÔ¤Ç·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿º¸É¨¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¥È¥ë¥³¤ÎÁª¼ê¤ËÇÔ¤ì¤ÆÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤â´þ¸¢¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿²ñ¾ì¤ò¤Ä¤¨¤òÆÍ¤¤Ê¤¬¤é°ú¤ÍÈ¤²¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯9·î¤Ë´µÉô¤ò¼ê½Ñ¡£1¥«·î¤Û¤É¤ÎÆþ±¡¤ò·Ð¤Æ¡¢6·î¤«¤éÂÇ¤Á¹þ¤ß¤òºÆ³«¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÉÔ°Â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¼£Ìþ¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë·Î¸Å¤¬¤Ç¤¤ë¸½¶·¤Ë°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë´¶¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±»þ¤ËºÆµ¯¤ÈÀã¿«¤Î»×¤¤¤â¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤È¤ï¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦25ºÐ¡£¼þ°Ï¤Î¼ê¸ü¤¤»Ù¤¨¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¤Æ¾ö¤Î¾å¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿½ÀÆ»²È¤¬¡¢ºÆ¤Ó¸ÞÎØ¤ÎÉ½¾´Âæ¤ÎÃæ±û¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊâ¤ß½Ð¤·¤¿¡£