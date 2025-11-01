µÜÂô¤ê¤¨¤ÎÌ¼Ìò¤ÇµÓ¸÷½÷Í¥¡¢35ºÐà½÷Í¥ÎÏÈ¯´ø¥³¥¹¥×¥ì¼Ì¿¿á¤Ë¡Ö±³¤À¤í¡×¡Ö²áÏ«¤ÇÆþ±¡¤·¤¿¤«¤È¡Ä¡×¡Ö¤¢¡¼¡¼¤Ã¡×¤ÎÀ¼
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÊÑ¤ï¤ê¼ï¥³¥¹¥×¥ìÈäÏª!?
¡¡»ÒÌò½Ð¿È¤Î35ºÐ½÷Í¥¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤·¸ø³«¤·¤¿à½÷Í¥ÎÏÈ¯´ø¥³¥¹¥×¥ì¼Ì¿¿á¤Ë¡¢à¤Þ¤ó¤Þ¤ÈñÙ¤µ¤ì¤¿á¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ï¤Ã¤Ô¡¼¤Ï¤í¤¦¤£¤ó¡£¤½¤ó¤Ê»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®ÎÓÎÃ»Ò¡£
¡¡¡Ö¡Øº£Æü¤Î¹µ¼¼¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬ÉÂ¼¼¥»¥Ã¥È¤Î°ì¼¼¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤·¤¿¡£¢¨ÉÂ±¡¤â¤Î¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¡¢¥Ê¡¼¥¹¥³¡¼¥ë¤ò¼ê¤Ë´µ¼ÔÍÑ¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç²£¤¿¤ï¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê!¡×¡Ö²áÏ«¤È¤«¤ÇÆþ±¡¤Ç¤â¤·¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÀâÌÀÆÉ¤à¤Þ¤Ç¤¢¤ì?¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¸À¤¦¤³¤È¤Í¡×¡Ö´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì?¡×¡Ö±³¤À¤í¡£¤½¤ó¤Ê¹µ¤¨¼¼¤¢¤ë¡©¾Ð¡×¡Ö¤¢¡¼¡¼¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¡£´À¡£½÷Í¥Åª¤Ê¡Ä¡×¡Ö¤¨¤Ã?¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖËÜÅö¤ËÆþ±¡¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾®ÎÓ¤Ï¡¢2004Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ö°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«?¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¼ç¿Í¸øŽ¥¾¾¥öÃ«Í×(´ßÃ«¸ÞÏ¯)¤ÈÍ×¤ÎÁ°ºÊŽ¥ÃæÄ®Åì»Ò(µÜÂô¤ê¤¨)¤òÉã¤ÈÊì¤Ë»ý¤ÄÃæ³ØÀ¸¤Î¾¯½÷Ž¥ÃæÄ®¾®Æî¤ò¹¥±é¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£