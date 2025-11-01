◆秋季練習（1日、タマスタ筑後）

韓国KBO球団・NCダイノスのコーチらが、10月30日から始まった秋季練習の視察を終えた。ソフトバンクの指導方法や練習メニューなどを見学することが目的。金鐘民（キム・ジョンミン）3軍統括コーチ（39）と金建兌（キム・ゴンテ）3軍投手コーチ（34）に話を聞いた。（敬称略）

―視察の最初の印象は。

金鐘民「まず施設がすごく、いい環境だと思った。その中で選手たちが野球をうまくなる環境が作られていることが印象的だった」

金建兌「ソフトバンクは日本で最高の球団というイメージがあるが、来た途端に『ああ、これがソフトバンクだ』と思った」

―短い期間だったが振り返って。

金鐘民「選手や首脳陣を含めて、野球に対する態度がすごい。選手一人一人の意識が高かった」

金建兌「監督やコーチが私の質問に詳しく答えていただき、説明してもらった。すごく勉強になった。元々野球が好きだったけど、もっと野球が大好きになった」

―印象に残った選手は。

金鐘民「井上（朋也）選手と渡邉（陸）選手。井上選手はずっと集中力を上げてやっていた。また、私が捕手出身なので、渡辺選手が練習の間にメモをしていた姿を目にした。自身の発展、成長のために努力しているのがすごくいいと思った」

金建兌「選手全員が1球ずつ気持ちを入れて投げている姿が印象的だった。その中でも木村大（成）選手と大山（凌）選手」

―たくさんメモをとられながらの視察だった。これを韓国でどういかしていくか。

金鐘民「ソフトバンクのシステムをそのまま適用することは難しいけど（新しいものを取り入れた時）韓国の選手がどのようになじんでいけるかを考えていく」

金建兌「ソフトバンクの首脳陣たちがいい指導者という姿を見せていただいたので、そうなれるように頑張っていく。3軍統括コーチと新たなシステム作りを研究していきたい」