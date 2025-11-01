きょう、山形県南陽市の市職員がクマのパトロール中に突然クマに襲われケガをした件で、市はその場を立ち去ったクマを捜索したものの見つからなかったと明らかにしました。

【写真を見る】南陽市の市職員を襲ったクマ見つからず 箱ワナ設置、ドローンで捜索も 市職員は手の開放骨折の重傷（山形）

けさ7時前、南陽市の職員が2人でクマの早朝警戒していたところ、突然出て来たクマに襲われ、1人が手にケガをしました。ケガをしたのは58歳の男性職員で、病院に運ばれたものの、右手開放骨折の大ケガをしたことがわかりました。

市によりますと、南陽市長岡周辺のクマの目撃情報をもとに職員が警戒していて、折れた柿の木があることから調査していたところ、やぶの中からクマ1頭が飛び出して来たということです。

クマは、職員1人の右手をひっかきました。クマは体長1メートルくらいで、ひっかかれた職員は病院に搬送されましたが命に別状はありません。

しかしケガの程度は開放骨折と重く、重傷だということです。開放骨折とは一般的に骨が皮膚を突き破り外部に出るケガを言い、クマの攻撃がかなりの威力であることがわかります。

クマはやぶの中に戻った可能性があり、市が猟友会とともに箱ワナの設置やドローンを飛ばすなどしてクマを捜索しましたが、きょうは見つかりませんでした。

現場は山形トヨペット南陽店の西側です。この近くでは、先月29日に赤湯小学校の玄関ガラスをクマが破壊する事案があり、市の職員が２人体制で早朝・夜間に周辺を警戒していました。

市はクマが見つかっていないことから、周囲に注意するよう呼びかけています。とはいえ注意とは、何をどうすればよいのか。クマが身近にいるリスクを、真剣に考える必要があります。

■きょうの捜索（市提供）

■ドローンの捜索（市提供）