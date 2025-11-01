人気ロックバンドの「氣志團」の綾小路翔（49）が1日放送のフジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜前8・30）にVTR出演。実は仲良しだという大先輩のギタリストとの関係を明かした。

綾小路は仲良しの芸能人が日帰り2人旅をするロケ企画「日帰りぷらっとりっぷ」のコーナーに出演。栃木・宇都宮を旅した。

綾小路は「本日はこちら、宇都宮ライトレールに乗って旅がスタートいたしました」と2023年に開業した次世代型路面電車で登場。「実はこのあと、お友達と待ち合わせをしてるわけでございますけれども、これがまたとんでもねえお方でございまして」と途中で乗車してきたのがデビュー31年目の国民的ロックバンド「GLAY」のギタリスト、HISASHIだった。

綾小路とHISASHIとの関係は23年前、GLAYが気志團のライブを鑑賞したのをきっかけに仲良くなったといい、プライベートでも一緒に飲みに行ったり、遊んだりしているという。

HISASHIは「なんか今日は、もてなしてくれるんでしょ？」と聞くと、綾小路は「そうなんです。本当に僕が…任せてください。張り切って、前乗りしてます。昨日、駅前でループ借りて（下見で）めっちゃ走りました」と自信を見せた。

今回のロケでは、絶品餃子を堪能したり、国内でも希少な竹林・若山農場を訪れたり、2人の即興コラボが行われるなど、2人旅を堪能した。