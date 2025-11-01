「毎年ハロウィンとは無縁」城咲仁＆加島ちかえ夫妻の“仲むつまじすぎる”海岸デート動画が話題「幸せをいただきました」「夫婦仲良く羨ましい」
第1子妊娠中のタレント・加島ちかえ（36）が、1日までに自身のインスタグラムを更新。夫で元カリスマホスト・タレントの城咲仁（48）との仲むつまじい海岸デート動画を公開した。
【動画】「幸せをいただきました」“仲むつまじすぎる”海岸デート動画公開の城咲仁夫妻
加島は「毎年ハロウィンとは無縁のジンチカ夫妻。数年前の今日の1コマ。2人でいると、ムードある海辺でも、アホなやりとりが盛んになる」「ロマンチックな城咲仁さま???見たことないけど？ww楽しい」と、海辺を肩を組んで夫婦仲良く歩きながらはしゃぐ二人を自撮りした動画をアップ。
加島が歩きながら浜崎あゆみや天童よしみの“ものまね”歌声を披露し、城咲が爆笑するなど、非常に仲むつまじい様子を見せた。
コメント欄には「お似合いのお二方 いつまでもお幸せに」「夫婦仲良く羨ましい お二方とも明るく楽しく魅力的」「幸せをいただきました」などの声が寄せられている。
