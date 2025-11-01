女優の日比美思（みこと、27）が1日、東京・新宿の紀伊國屋ホールでこの日開幕した主演舞台「ストリッパー物語」のゲネプロ取材会に出席した。

同作は1982年に劇団☆新幹線で上演されたつかこうへいさん作の同名作品を、当時の資料をもとに戯曲を再現。公演では、つかこうへい事務所が上演時に使用していた銀紗幕も登場する。

日比はストリッパーの明美役を演じるにあたり、実際にストリップを見に行ったという。「なんか割引がきいて。ありがとうございます！と思いながら」と報道陣を笑わせつつ、初の体験に「いやあ、奇麗でしたね。なんか見ちゃう、行っちゃう気持ちがわかるというか」としみじみ。「空気感とか、スモークの匂いとおそらくタバコの匂いと、照明がギラギラ光って…みたいなのを肌で感じられたのは大きかったなと思います」と力を込めた。

同劇場では初主演となる今作品の見どころは、ダンスと衣装。この日は着物姿で登場したが、「ドレスも着ますし、スーツも着ますし、あと、ボディスーツみたいなピタッとしたものにしたり。シーンごとの衣装が変わっていく」と目を輝かせた。公演は9日まで。