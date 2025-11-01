日本テレビ系「上田と女が吠える夜」が１０月２９日に放送され、加藤ローサ、若槻千夏、知念里奈ら思春期の子供を持つママたちが登場。子育ての悩みを語った。

２０１５年１０月、２人の子供連れで爆笑問題・田中裕二と再婚したタレント・山口もえは、１７年５月に女児を出産。長女（１８）、長男（１４）、次女（８）の３児ママとなった。

両親ともに芸能人だが「子供たちは芸能人の子供、と思われるのが嫌みたいなんですよ。授業参観もまず『来ないで』って言われるんです」と打ち明けた。それでもどうしても行きたい、と伝えると、「じゃ来てもいいけど、他人のフリして」と言われるそうで、「私の子供、って言うと平和が乱れるんですって」と苦笑した。

さらに「今の若い子たちは、芸能人なんてリスクのある仕事なぜしてるの？って思ってるんですよ。それこそ不倫とかしちゃったら公開処刑とかすごい怒られるじゃないですか」と話した。

夫の田中は家では「何にもしない。ご飯も（作らない）。何にもできないんです」と苦笑い。その代わり、夜遅くなると、「高校３年の長女がご飯も作って、（きょうだいに）食べさせてくれて、お風呂も入れてくれて、寝かしつけもやってくれて…」と感謝していた。