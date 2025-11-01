◆ルヴァン杯決勝 柏１―３広島（１日・国立）

広島が柏を３―１で破り、２０２２年以来３年ぶり２度目のルヴァン杯優勝を果たした。試合を視察した日本代表・森保一監督は「日本のサッカーが世界に近づいているなという内容だった」と振り返った。理由として「（目の前の相手との）一対一で勝つという責任を持ちながら、リスクを負って戦うというのが基本で、そこから組織的に数的優位をつくって局面で戦っていく。（両チームとも）基本が組織ではなく、個の戦いなんだというところを見せてもらえた。今日の決勝戦は、日本のサッカーのレベルアップと、日本が世界に近づいていることを証明してくれた試合だった」と目を細めた。

広島の得点はロングスローから２得点と、直接ＦＫで挙げたもの。森保監督は「セットプレーは勝負の確率を上げていく上で、大切だなと見ていた」と振り返った。広島が武器としたロングスローに関しても「国内だけではなく海外の試合を見ていても、本当にロングスローがゴール前で多くなってきたなという部分が、戦術的にも世界的に変わってきている」と分析。日本代表でも今後、武器としていくかどうかについては「形を増やすかどうかに関して言えば、増やしたいと思う。ただ、その能力がある、（ボールを遠くに）投げられる選手がいるかどうかということがあるので、そこはまた起用する選手の特徴も見ながら考えたい」と話した。

日本代表は今月、１４日にガーナ戦（豊田スタジアム）、１８日にボリビア戦（国立）と親善試合２試合を控える。国内３大タイトルの一つ、天皇杯の準決勝（１６日）と活動日程が重なる点について、指揮官は「基本的には（残っているチームからは）招集しない方向で考えていきたいと思う」と方針を明かした。準決勝には、町田、ＦＣ東京、神戸、広島の４クラブが勝ち残っている。決勝は今月２２日に行われる。

１０月の日本代表活動からは、ＧＫ大迫（広島）、ＤＦ長友（ＦＣ東京）、ＭＦ相馬、望月（ともに町田）が招集されない見通しになった。