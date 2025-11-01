◆第３０回ファンタジーＳ・Ｇ３（１１月１日、京都・芝１４００メートル、良）

２歳牝馬限定のＧ３は１２頭立てで争われ、１番人気のフェスティバルヒル（栗東・四位洋文厩舎、父サートゥルナーリア）が最後の直線で馬群の真ん中から鋭く抜け出し、新潟２歳Ｓ３着から巻き返して、重賞初制覇を飾った。クリスチャン・デムーロ騎手は短期免許初日にいきなり重賞制覇となった。兄は今年の皐月賞馬ミュージアムマイルで、２日の天皇賞・秋で同騎手が手綱を執る。勝ち時計は、１分２０秒９。

２着は１０番人気のショウナンカリス（池添謙一騎手）、３着は３番人気のメイショウハッケイ（武豊騎手）だった。

浜中俊騎手（ブラックチャリス＝４着）「よく頑張ったと思います。レースもスムーズでしたが、落鉄していました。勝った馬が強かったですね」

丹内祐次騎手（ベレーバスク＝５着）「いい競馬ができて、いいところを見せてくれたけど、もう少しでした」

横山典弘騎手（ポペット＝６着）「精神的にまだまだだね」

亀田温心騎手（メイプルハッピー＝７着）「もう少しやれるかなと思っていました。差し馬場になっていましたし、雨が降った馬場もこなせると思っていましたから。馬の後ろに入れて運んだけど、馬場の回復も早かったですし、最後は切れなかったです。もしかしたら前、前の競馬の方がいいのかもしれません」

北村友一騎手（ナオミライトニング＝８着）「テンション自体は落ち着いてレースに行けました。自分のリズムで運べましたが、スタートしてからもう少しせかして、ポジションを取りに行っても良かったかもしれません」

田口貫太騎手（フルールジェンヌ＝１０着）「スタートが良くて、いい位置で競馬ができました。力みが強くて最後の伸びを欠いてしまいました。まだ若い馬ですし、これから成長してくれると思います」

吉村誠之助騎手（シラヌイ＝１１着）「ちょっと（距離が）長いですね。１２００メートルでいいと思います」