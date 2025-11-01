◆自動車レース▽スーパーＧＴ最終戦第１日（１１月１日、モビリティリゾートもてぎ＝１周４・８０１キロ）

公式予選が行われ、ＧＴ３００クラスはＲ＆Ｄスポーツの６１号車「スバルＢＲＺ」Ｒ＆Ｄスポーツ（井口卓人、山内英輝組）が１分４５秒１９２でポールポジションを獲得した。

＊ ＊ ＊

チャンピオンシップレースが大混戦となっているＧＴ３００クラスは、予選も波乱の展開となった。

ランキングトップのＫ２Ｒ＆Ｄレオン・レーシングの６５号車「レオン・ピラミッドＡＭＧ」は１４位とまさかの結果に。公式練習（１２位）に続き、最後まで感触をつかめないまま予選を終えた。

自力Ｖの可能性を残す同２位のコンドー・レーシング５６号車「リアライズ日産メカニックチャレンジＧＴ―Ｒ」は４位につけたが、同じく自力Ｖを狙える同３位の７号車「カーガイ・フェラーリ２９６ＧＴ３」も１０位と奮わなかった。

ＧＴ３００は今季より、高得点順に全８戦中最大７戦分を合算する方式。上位９台１７人のドライバーに年間王者のチャンスがある状態で、最終戦を迎えた。決勝は２日に行われる。