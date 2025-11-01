歌手和田アキ子（75）が1日、ニッポン放送「アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）生出演。クリスマスに実施する同局「ラジオ・チャリティー・ミュージックソン」でかつてパーソナリティーを務めた際、遅刻した米大物歌手を”叱った”エピソードを振り返った。

今年で51回目になる「ラジオ・チャリティー・ミュージックソン」は、メインパーソナリティーをサンドウィッチマンが務めることなり、生放送のスタジオに姿を見せた。

番組キャンペーンが毎年11月1日からとのことで、伊達みきおは、そのキャンペーン開始について「5分前に聞きました」と驚きながら和田にあいさつし、笑わせた。今年が51回目になり、サンドの2人は富澤たけし、伊達とも今年ちょうど51歳になっており「ちょうど同期なんですよ」と話した。

アシスタントのフリーアナウンサー垣花正は「アッコさんもかつてパーソナリティーを務めてましたもんね。スティービー・ワンダーがゲストだった。で、遅刻してきたんですよ。で、説教したんですよ」と話すと和田は「これ、本当なの」とさらりと肯定。

すると和田は「目の不自由な子がずっと待ってるのよ、一緒に歌うのを」と説明すると垣花は「子どもたち、待たせたらあかんで、じぶんな、って…って言ってました」と当時の様子を再現した。和田は「2時間ぐらい遅れてきた」とスティービーの遅刻した時間について語っていた。