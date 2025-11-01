ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

快適さとクラシックの融合！街履きに最適な【ニューバランス】のスニーカーがAmazonで販売中！

80年代に誕生したオフロードシューズ「576」のDNA を引き継ぐNBのアイコニックモデル「574」から、埋め込むように配置されたNロゴが印象的な、スエード/メッシュをシーズナルカラーで仕上げた新色が登場。衝撃吸収と安定性に優れたENCAPをかかとに搭載した、丸みを帯びたクラシカルなシルエットが人気の定番モデル。

ENCAPミッドソールクッショニングを搭載し、クッション性と安定性を兼ね備えた快適な履き心地を実現している。

アッパーにはスエードとメッシュを使用し、通気性とデザイン性を両立した落ち着いた風合いに仕上げられている。

重さは約273g（23.5cm片足）と軽量で、普段履きにもストレスなく使えるタウンユース向けの仕様となっている。

クラシカルな丸みのあるフォルムにシーズナルカラーを加えた、スタイルに取り入れやすい万能モデルである。